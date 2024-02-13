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"Закрывал детям уши подушками, чтобы не слышали обстрелов": история из Часового Яра в музее "Голоса мирных"

Вторник 13 февраля 2024 15:25
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"Закрывал детям уши подушками, чтобы не слышали обстрелов": история из Часового Яра в музее "Голоса мирных" "Закрывал детям уши подушками, чтобы не слышали обстрелов": история из Часового Яра в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Максим – отец двоих детей. Его семья уже давно эвакуировалась из родного Часового Яра. Выезжали на школьном, полностью заполненном людьми автобусе. Но то, что пережили в родном доме, не забудут ни дети, ни он.

Свою историю мужчина доверил музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Отец с детьми перебрался жить в подвал своего дома в первый день полномасштабного вторжения. Выходить на улицу было опасно, ведь россияне обстреливали город с трех сторон. На постоянный грохот и взрывы дочь и сын реагировали очень эмоционально.

"Когда ребенок слышит свист и падение снаряда и начинает шумом кричать на весь дом, — как его успокоить? Как вообще объяснить полуторагодовалому ребенку, что это военные действия? Чтобы хоть поменьше пугались, я брал подушки и закрывал им обоим уши. Но ведь земля дрожит, все вокруг сыпется, — и они все равно все слышат и чувствуют", — делится Максим.

Выживать в городе становилось все сложнее. Когда не стало хлеба, с семьей поделились бабушки из села. Так и жили только благодаря взаимопомощи. Максим очень благодарен людям, которые тогда не остались в стороне. Сейчас семья живет в более безопасном месте, однако пережитое оставило отпечаток — дети до сих пор испытывают сильный страх.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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