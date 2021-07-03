Коли закінчиться період грозових дощів в Україні: синоптики назвали дату

Також зважаючи на небезпечні метеорологічні явища другий день поспіль продовжено І (жовтий) рівень небезпеки.

Згідно з прогнозом, найсильніше заливатиме дощами південні, центральні та західні області.

Температура повітря в неділю в північних і центральних областях в денний час складе +26... +28 градусів.

У західних регіонах стовпчики термометрів покажуть близько +21... +25 градусів.

На сході України вдень буде спекотно - термометри демонструватимуть близько +27... +32 градусів.

У південних регіонах температура повітря очікується вдень близько +26...+29 градусів.

Карта погоди в Україні 4 липня (фото: meteo.gov.ua)

Потрібно сказати, що і на початку наступного тижня грозові дощі продовжаться повсюдно. При цьому температура на Правобережжі та Лівобережжі почне потихеньку вирівнюватися: в західних регіонах трохи потеплішає, в той час, як на сході навпаки - знизиться на пару градусів.

Тільки з середи, 7 липня, Україна почне виходити з тривалого періоду гроз і дощів, і першими регіонами, де опади припиняться, стануть північні та східні.

А вже 8-го майже вся територія країни "звільниться" від дощів, які затримаються хіба що тільки в західних і місцями в південних областях.