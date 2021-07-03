Коли закінчиться період грозових дощів в Україні: синоптики назвали дату

Погода в Україні у неділю, 4 липня, принесе дощі з грозами, які накриють всю територію країни, а в деяких регіонах очікуються сильні зливи, місцями випаде понад 34 мм опадів.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.
Також зважаючи на небезпечні метеорологічні явища другий день поспіль продовжено І (жовтий) рівень небезпеки.
Згідно з прогнозом, найсильніше заливатиме дощами південні, центральні та західні області.
Температура повітря в неділю в північних і центральних областях в денний час складе +26... +28 градусів.
У західних регіонах стовпчики термометрів покажуть близько +21... +25 градусів.
На сході України вдень буде спекотно - термометри демонструватимуть близько +27... +32 градусів.
У південних регіонах температура повітря очікується вдень близько +26...+29 градусів.
Карта погоди в Україні 4 липня (фото: meteo.gov.ua)
Потрібно сказати, що і на початку наступного тижня грозові дощі продовжаться повсюдно. При цьому температура на Правобережжі та Лівобережжі почне потихеньку вирівнюватися: в західних регіонах трохи потеплішає, в той час, як на сході навпаки - знизиться на пару градусів.
Тільки з середи, 7 липня, Україна почне виходити з тривалого періоду гроз і дощів, і першими регіонами, де опади припиняться, стануть північні та східні.
А вже 8-го майже вся територія країни "звільниться" від дощів, які затримаються хіба що тільки в західних і місцями в південних областях.
Нагадаємо, нещодавно синоптики дали "мокрий" прогноз до середини липня, в якому попередили про тривалі зливи з грозами.
Раніше повідомлялося, що негода знеструмила майже сотню населених пунктів у шести областях України.