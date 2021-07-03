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Негода знеструмила майже сотню населених пунктів в шести областях

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Україна, Субота 03 липня 2021 10:23
Негода знеструмила майже сотню населених пунктів в шести областях Фото: через негоду в Україні знеструмлена майже сотня населених пунктів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні через негоду знеструмленні 93 населених пункти у шести областях. А саме у Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, Житомирській та Запорізькій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Такі дані станом на 7 ранку суботи.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 93 населених пункти у 6 областях (Кіровоградська - 30, Черкаська - 30, Київська - 14, Чернігівська - 14, Житомирська - 4 та Запорізька - 1)", - інформують рятувальники.

Вказано, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, Україну 3 липня накриють грози та шквали. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про жовтий рівень небезпеки.

Так, погода в Україні найближчими вихідними буде складна майже у всіх областях. Синоптики прогнозують сильні дощі, зливи, грози та місцями - шквали й град.

Як писало РБК-Україна, вчора ДСНС повідомила, що на сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. Також в областях будуть дощі та град.

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