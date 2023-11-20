"Закон мне все позволяет": под Одессой разгорелся новый языковой скандал

Продавец магазина "Мобилочка" отказалась обслуживать клиентку на украинском языке. Она сказала, что родилась в Черноморске и всю жизнь разговаривает на русском языке, как и все в этом городе.

"Я родилась здесь, в Черноморске, и здесь у нас все разговаривают на русском языке. Я сейчас вызову кнопку, и вас заберет охрана, и все", - заявила женщина клиентке.

Далее она указала, что клиентка не имеет право снимать ее на телефон, так как она находится на частной территории. На то, что клиентка пообещала написать жалобу, продавец никак не отреагировала. Клиентка напомнила ей, что по закону, она должна обслуживать покупателей на государственном языке.

"В Украине мы можем разговаривать как хотим. Ясно, западенцы", - грубо ответила продавец клиентке.

Покупательница попыталась выяснить, какая разница, откуда клиенты магазина, но снова получила в ответ грубость.

"Военные воюют сейчас на Украине и разговаривают на русском. И уже было много видео, где они посылают тех, кто не дает людям разговаривать на том языке, на котором они хотят", - заявила продавец.

На что девушка-клиент отметила, что на любом языке можно разговаривать дома, с друзьями и родными, но магазин - это общественное место, где должно вестись обслуживание на украинском языке.

"Закон мне все позволяет, я родилась в вильной Украине", - добавила продавец.

После она сказала, что практически не знает украинский язык и не хочет его коверкать, потому вынуждена говорить на русском.

"Я не хочу говорить на суржике. Кто хочет перейти - тот переходит. Если вы хотите, чтобы я говорила хорошо на украинском языке, оплатите мне курсы за свой счет", - заявила продавец клиентке.

Клиентка также вызвала полицию в магазин, но патрульные на нарушения никак не отреагировали. Разве что приняли у нее заявление. А потом в магазин приехала охрана, которая разговаривала грубо и на русском языке, а потом начала рассказывать о русскоязычных военных.

Но и на этом история не закончилась. Блогер попросил своих друзей посетить магазин "Мобилочка" и провести с продавцом воспитательную беседу. После чего та записала свои искренние извинения.

Также магазин получит штраф от полиции и языкового омбудсмена.