Закон про гральний бізнес в Україні: без яких складових він приречений на провал

Верховна Рада у вівторок, 30 червня, почала розгляд скандального законопроекту №2285-д про гральний бізнес. Аналітики розповіли, які підводні камені таїть у собі цей нормативний акт і без якихось складових закон не буде працювати.

Зазначимо, що до ЗУ "Про держрегулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" на сьогодні подано 3,5 тисячі поправок.

Експерти кажуть, що без ряду складових закон буде приречений на провал, пише LB.

Якщо не розділити лотерею та інші види ігор

В такому разі залишиться можливим функціонування слотів і букмекінга під виглядом лотереї. Закон має враховувати особливості кожного виду гри і ця норма може бути нівельована через масу не завжди компетентних правок.

Потрібен податковий закон з прозорими та чіткими фіксованими ставками

Експерти кажуть, що така норма повинна бути як мінімум на період запуску системи і перші 5-7 років. Це дозволить забезпечити стабільність і передбачуваність регулювання, яка необхідна для приходу інвесторів у галузь.

Сертифікація грального обладнання та відповідність ліцензіями

Закон №2285-д не буде працювати без системи актів з сертифікації спецобладнання, ліцензійних умов, регламенту до системи онлайн моніторингу і так далі.

Потрібен спеціальний регулятор

Фахівці кажуть, що діяльність грального бізнесу повинна регулюватися спеціальним органом з чіткими повноваженнями, щоб уникнути корупції.

"Плюшки" для іноземних інвесторів

Інвесторів потрібно зацікавити, щоб забезпечити входження на український ринок. Це дозволить зробити стрибок від "дикого поля" до цивілізованого і структурованого ринку грального бізнесу.

Наостанок аналітики додають, що необхідна прозорість і відкритість для широкої публіки, роз'яснення цілей і завдань даного закону.

Як ми писали раніше, аналітики здивували новим прогнозом на курс долара в Україні.