Закон Даші Лук'яненко: українців закликали підписати петицію проти педофілів

Вбивство Даші Лук'яненко – з'явилася петиція проти педофілів (колаж РБК-Україна)

Після вбивства Даші Лук'яненко українці стали масово підписувати петицію проти педофілів

Вбивство Даші Лук'яненко викликало справжній резонанс серед громадськості. Після трагічного випадку в мережі з'явилася петиція проти педофілів, метою якої є посилення покарання для злочинців, які вчинили сексуальне насильство. Про це розповів заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у своєму Facebook.

Заступник голови Нацполіції згадав інцидент, який стався в Америці. Після трагедії в 1994-му році в штаті Нью-Джерсі прийняли закон про посилення покарання для педофілів.

"29 липня 1994 року в Гамільтоні, округ Мерсер, штат Нью-Джерсі, семирічна Меган Канка була згвалтована і убита сусідом Джессі Тіммендекасом. Злочин привернув широку увагу громадськості до проблеми педофілії і призвів до прийняття в травні 1996 року Закону Меган (Megan's Law). Згідно з цим законом громадськість отримала доступ до інформації про місцезнаходження злочинців, засуджених за злочини на сексуальному грунті. Тоді весь штат Нью-Джерсі піднявся з вимогою прийняти відповідний закон, і він був прийнятий", - зауважив Аброськін.

Він також зазначив, що сучасне українське законодавство спрямоване на вирішення економічних і національних проблем.

"Україна - не Америка, і ми - не вони, ми можемо приймати закони з невідкладних перейменувань вулиць, евроблях і ще чогось, але тільки, на жаль, не про захист наших дітей. Може, все-таки приймемо наш закон Дар'ї Лук'яненко або заради пам'яті тієї ж Аліни Васютін з Гірника, яка два роки тому була згвалтована і загорнена покидьком? Скільки ще дітей ми втратимо?" – написав правоохоронець.

Нижче В'ячеслав Аброськін процитував слова одеситки Олени Рабчук.

"В Кримінальний кодекс пропонують ввести статтю – заміна невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру. Мова йде про хімічну кастрацію осіб, засуджених за злочини сексуального характеру по відношенню до малолітніх. Є приклади країн, на які нам судилося рівнятися... Всі ми чули про закон "Меган", - цитує він.

Вбивство Даші Лук'яненко – з'явилася петиція проти педофілів (скріншот: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Петиція проти педофілів була створена 27 травня 2019 року, проте увагу громадськості на неї було спрямовано тільки після жорстокої розправи над 11-річної Дашею Лук'яненко. Підписатися можна на сайті Електронних петицій Верховної Ради України.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що хтось намагався приховувати вбивство Даші Лук'яненко.

Раніше ми писали про те, як пройшло впізнання тіла Даші Лук'яненко. Коли правоохоронці дістали тіло загиблої дівчинки з дому долинув гучний плач матері.