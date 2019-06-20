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Сльози матерів, впізнання тіла: що відбувається біля будинку вбивці Даші

STYLERПодії    20.06.2019 - 08:19
Сльози матерів, впізнання тіла: що відбувається біля будинку вбивці Даші
Батьки Дарини Лук'яненко впізнали тіло убитої в Одеській області дівчинки (колаж РБК-Україна)

Біля будинку вбивці Даші Лук'яненко проводиться опізнання тіла дитини

Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко сколихнуло громадськість. До виявлення тіла на пошуки дівчинки було залучено понад 500 правоохоронців, водолазів і рятувальників. У середу, 19 червня, тіло Даші знайшли у вигрібній ямі біля одного з домоволодінь жителів села Іванівка в Одеській області. Батьки Дарини Лук'яненко впізнали тіло убитої в Одеській області дівчинки. Про те, що відбувається біля будинку обвинуваченого Миколи Тарасова розповідає місцеве видання "КРАПКА".

Батьки загиблої дівчинки впізнали її. Зараз будинок оточений поліцією. Коли тіло пізнавали, були чутні гучні ридання. Після цього від'їхала від будинку "швидка допомога". Фотографії та відео, зроблені під час витягування і опізнання тіла, опублікували у відділі комунікації поліції Одеської області.

 

Батьки Дарини Лук'яненко впізнали тіло убитої в Одеській області дівчинки (фото: od.npu.gov.ua)

"До дому прийшло дуже багато місцевих жителів. Вони налаштовані дуже агресивно. Люди вважають, що батьки 22-річного підозрюваного могли знати про злочин, але приховували його. На місце приїхала поліцейська машина", – повідомляє кореспондент "КРАПКИ".

Повідомляється, що батьки обвинуваченого відмовилися наймати синові адвоката. Присутні біля будинку вбивця односельці стали обурюватися, що батьків підозрюваного не забрали на допит. Слідчий вважає, що батьки, швидше за все, дійсно не знали, що зробив їх син.

За словами правоохоронців, хлопець підсудний і розумів, що робив. Попередньо, йому загрожує довічно. У відповідь люди закричали: "Так це що, ми ще й будемо його годувати? Розірвати його на ремені!".

Батьки Дарини Лук'яненко впізнали тіло убитої в Одеській області дівчинки (відео: od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше ми публікували фотографію підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Миколи Тарасова.

Раніше ми писали про те, де було знайдено тіло загиблої 11-річної Даші. Відзначається, що пошукові собаки приводили поліцію в перші дні пошуків, але правоохоронці не надали цьому значення.

Також ми писали, що вбивцю Даші Лук'яненко хочуть стратити.

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