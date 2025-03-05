Влюбленный парень потратил 27 тысяч долларов на девушку, которая оказалась искусственным интеллектом

Парень по имени Лю из Шанхая познакомился в интернете с девушкой, с которой у него завязался бурный роман. За несколько месяцев он потратил на эту девушку 27 000 долларов (почти 200 000 китайских юаней).

Он был уверен, что помогает возлюбленной осуществить ее мечту - открыть собственный бизнес и оплачивает медицинские счета ее тяжелобольного родственника.

Лю получал видео от любимой, как она гуляет по улицам и занимается различными делами, а еще - медицинские документы, которые подтверждали диагнозы и лечение родственников. Поэтому у него не было сомнений, что девушка абсолютно реальна. Парень влюбился в девушку, которую сгенерировал ИИ (фото: dailystar.co.uk)

Однако выяснилось, что никакой девушки на самом деле не существует, и она - это искусственный интеллект. А все документы, в частности удостоверение личности, семейные медицинские карты и квитанции были изготовлены мошенниками.

Через несколько месяцев Лю начал подозревать, что что-то не так и начал настаивать на реальной встрече. И после того, как встреча не состоялась, он обратился в полицию. Лю несколько месяцев был уверен, что общается с реальной девушкой (фото: dailystar.co.uk)

Расследование выяснило, что с парнем работала целая банда, которая присылала видео и фотографии, созданные с помощью искусственного интеллекта путем комбинирования нескольких фотографий.

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