Заклеювала рот скотчем: під Миколаєвом у дитсадку знущалися над дітьми

Під Миколаєвом вихователь дитсадка заклеювала дітям рот скотчем (ілюстративне фото: zametki.online)

У Первомайську в дитсадку розгорівся скандал через знущання вихователя

У Первомайську Миколаївської області мама хлопчика, який ходить в підготовчу групу дитсадка, помітила на губі кров. Дитина розповіла, що вихователь заклеювала йому рот скотчем через те, що він занадто голосно розмовляв. Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Жінка звернулася за допомогою в управління у справах дітей Первомайської міськради. Пізніше слова хлопчика підтвердили і інші діти, які ходили в дитсадок.

Під Миколаєвом вихователь дитсадка заклеювала дітям рот скотчем (ілюстративне фото: pixabay.com)

За словами постраждалих дітей, їм заклеювали роти за погану поведінку. У зв'язку з цим випадком у дитсадку була проведена перевірка. 30-річна вихователька була звільнена зі своєї посади.

Поліція за цим фактом розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 ККУ "Побої і мордування". В якості покарання вихователька може бути оштрафована або спрямована на виправні роботи на строк до одного року.

Нагадаємо, що в дитсадку Одеси знущалися над дітьми. Відео жорстокого поводження з дітьми з'явилося в мережі. Після цього виховательку звільнили за статтею 41.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві невідомі підпалили дитсадок. В результаті події ніхто не постраждав. Пізніше стало відомо, що займання сталося в кімнаті на другому поверсі.