У Києві невідомі підпалили дитсадок

Фото: на місці пожежі в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

В результаті події ніхто не постраждав

У Києві в Оболонському районі вночі 28 вересня невідомі влаштували підпал у будівлі дитячого садочку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Як повідомляється, вночі правоохоронці отримали повідомлення про загорання в будівлі дитячого садочку на вулиці Героїв Дніпра. Співробітники поліції встановили, що загорання сталося в одній з кімнат на другому поверсі будівлі.

"На камерах відеоспостереження виявили двох невідомих молодиків, котрі ходили біля центрального входу. Поліцейські виявили, що двері запасного входу зламані, а у кімнатах, де сталося загорання, все перевернуто", - розповіли у відомстві.

В даний момент правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення причетних осіб. Подію було кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу, а саме - умисне знищення або пошкодження майна. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах стався вибух на місцевому підприємстві. В результаті надзвичайної події постраждали 8 осіб. Двоє постраждалих у важкому стані були доправлені в реанімацію. Пожежа на площі 50 квадратних метрів була ліквідована близько 11:55.

Також РБК-Україна писало, що у Сумській області в ніч на 27 вересня стався вибух у пекарні міста Шостка. В результаті вибуху газоповітряної суміші постраждали дві працівниці пекарні.