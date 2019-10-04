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Заклеивала рот скотчем: под Николаевом в детсаду издевались над детьми

STYLERЖизнь    04.10.2019 - 22:46
Заклеивала рот скотчем: под Николаевом в детсаду издевались над детьми
Под Николаевом воспитатель детсада заклеивала детям рот скотчем (иллюстративное фото: zametki.online)

В Первомайске в детсаду разгорелся скандал из-за издевательств воспитателя

В Первомайске Николаевской области мама мальчика, который ходит в подготовительную группу детсада, заметила на губе кровь. Ребенок рассказал, что воспитатель заклеивала ему рот скотчем из-за того, что он слишком громко разговаривал. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Женщина обратилась за помощью в управление по делам детей Первомайского горсовета. Позже слова мальчика подтвердили и другие дети, которые ходили в детсад.

Заклеивала рот скотчем: под Николаевом в детсаду издевались над детьми

Под Николаевом воспитатель детсада заклеивала детям рот скотчем (иллюстративное фото: pixabay.com)

По словам пострадавших детей, им заклеивали рты за плохое поведение. В связи с этим случаем в детсаду была проведена проверка. 30-летняя воспитательница была уволена со своей должности.

Полиция по данному факту начала уголовное производство по ч. 1 ст. 126 УК Украины "Побои и истязания". В качестве наказания воспитательница может быть оштрафована или направлена на исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, что в детсаду Одессы издевались над детьми. Видео жестокого обращения с детьми появилось в сети. После этого воспитательницу уволили по статье 41.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве неизвестные подожгли детсад. В результате происшествия никто не пострадал. Позже стало известно, что возгорание произошло в комнате на втором этаже.

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