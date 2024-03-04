На Закарпатье 36-летняя женщина родила восьмого ребенка: в "скорую" ее несли на носилках

36-летняя жительница Закарпатской области, находясь в карете скорой помощи, родила своего восьмого ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу "103 Закарпатья".
К автомобилю роженицу принесли на носилках фельдшер, водитель и муж, поскольку в их дом не было дороги. Малыш появился на свет 2 марта между селами Горинчево и Липецкие Ворота.
Около 11:30 бригада №1005, в состав которой входили фельдшер Олеся Игнатко и водитель Виталий Стисло, получила вызов на роды в труднодоступном районе, расположенном в 1,5 км от населенного пункта Горинчево.
До места жительства родившей женщины (поселок Дилок) не было возможности добраться на автомобиле.
"Но это не помешало нашим специалистам пройти пешком это расстояние с необходимым оборудованием и носилками, осознавая постоянную готовность к быстрому развитию событий во время восьмых родов", - отмечается в сообщении.
Роженицу забрали в автомобиль скорой помощи, разместив на носилках. Медики пытались действовать осторожно, но эффективно.
"Муж роженицы также помогал нам... Между селами Горинчево и Липецкие Ворота стало очевидно - ребенок не захочет ждать. Мы остановили авто и начали роды. Мальчик родился с оберткой пуповины", - рассказала фельдшер Игнатко.
Она отметила, что ее коллега-водитель активно помогал во всех манипуляциях.
"Мы сделали все необходимое в таких случаях. Положили новорожденного на грудь матери и внимательно отправились в больницу", - добавила фельдшер.
Врачи сообщили, что как мать, так и новорожденный чувствуют себя хорошо.
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