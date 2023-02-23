На Закарпатье 20-летняя девушка приютила 60-летнего переселенца и ждет от него ребенка

На Закарпатье произошла необычная история любви. 20-летняя местная жительница приютила 60-летнего переселенца из Мариуполя и между ними вспыхнула страсть. Сейчас пара поженилась и ждет ребенка.
О подробностях этой истории рассказали в местном издании "Карпатский объектив".
Жительница Хуста Моника Кадар приняла у себя дома переселенца из Мариуполя Павла Гладковского. Еще в начале полномасштабного вторжения девушка хотела приютить кого-то, кто в этом нуждается. Мама Моники уехала в Чехию в начале войны, и она осталась одна в большом доме. Ее отец бросил семью, когда девочке было 2 года.
"Отца у меня нет, он ушел из семьи, когда была еще маленькой. Несколько лет назад мама показала мне его на улице, но он даже в нашу сторону не смотрел. У него давно новая семья и нашей жизнью он фактически никогда не интересовался, ко мне не наведывался. Итак, я осталась одна в большом пустом доме. Скорее всего, мама в Украину не вернется, потому что Женя нашел ей в Брно очень хорошую работу", - рассказала Моника.
Моника списалась через социальные сети со знакомыми волонтерами из Львова и сообщила, что готова принять у себя кого-то, кому очень нужно бесплатное жилье. Поначалу у нее жила семья из Киева - мама с детьми, но потом они вернулись в столицу.
"Тогда ко мне подселили одну бабушку из Херсона. Но и она пожила всего несколько недель – уехала за границу. Третьим был Павел. Он приехал в мае. Из горящего города его вывезли соседи. В машине была беременная женщина и их не слишком проверяли. Сам Павел был ранен и ему нужна была медицинская помощь, поэтому через блок-посты проехали более или менее спокойно", - вспоминает жительница Хуста.
Дом Павла в Мариуполе оккупанты стерли с лица земли. Возвращаться ему было некуда.
"Жил один, потому что жена умерла от рака семь лет назад, а взрослая дочь живет в Испании. Она, к слову, на 17 лет старше Моники. Ей 36. Я уже давно имею двух внуков... Мне в феврале будет 60. В городе, в котором прошла большая часть моей жизни, меня больше ничего не держит. Итак, я рад, что теперь пустил корни в Закарпатье", – рассказал Павел.
Из Мариуполя мужчина попал в Запорожье, а затем во Львов. Позже волонтеры предложили ему переехать на Закарпатье, ведь там появилось свободное место.
По словам Павла, вначале он относился к Монике, как к дочери. Он и подумать не мог, что потом вспыхнут чувства, как к женщине. Девушка вспоминает, что при первом знакомстве с Павлом почувствовала, что это любовь с первого взгляда. Свое знакомство с ней он начал фразой "Слава Украине", и она ему ответила "Героем Слава".
Девушка покорила сердце переселенца. Она готовила, убирала, держала хозяйство. Он стал ей помогать, и со временем они уже делили все обязанности по дому.
"С первых дней так сложилось, что мы все делаем вместе и дружно, никогда не конфликтуем, между нами вообще не возникает недоразумений… Такой гармонии у меня в жизни ни с кем не было! Постепенно начал к девушке что-то чувствовать… Но обо всем она сказала первой. Но наши чувства оказались взаимными и мы сейчас очень счастливы", – отметил Павел.
Вскоре пара расписалась, но обошлись без пышного празднования. По их словам, отметят после того, как появится на свет их малыш. Сейчас Моника беременна.
На брак Моники друзья и родные отреагировали с недоразумением, но уже постепенно успокаиваются.
"Мама на меня сердита… даже на роспись не приехала. Два месяца мы не общались. Но отношения уже начали налаживаться. Брат тоже не в восторге, но сказал, что это мой выбор и моя жизнь… Просто просил хорошо подумать. А вот подруги отвернулись", - призналась закарпатка.
"Сначала думали, что я отца отыскала и он живет у меня, но потом были и насмешки, дескать, дедушку себе нашла. Но я не обижаюсь. В жизни никогда и не ждала богатого принца на белом "Мерседесе". Своим Павлом очень довольна, потому что он нежный, внимательный, отзывчивый и добрый. Верю, что мы проживем вместе долгую и счастливую жизнь и что все у нас всегда будет хорошо", - резюмировала она.
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