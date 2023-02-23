На Закарпатье 20-летняя девушка приютила 60-летнего переселенца и ждет от него ребенка

На Закарпатье произошла необычная история любви. 20-летняя местная жительница приютила 60-летнего переселенца из Мариуполя и между ними вспыхнула страсть. Сейчас пара поженилась и ждет ребенка.

Как Моника помогала людям

Жительница Хуста Моника Кадар приняла у себя дома переселенца из Мариуполя Павла Гладковского. Еще в начале полномасштабного вторжения девушка хотела приютить кого-то, кто в этом нуждается. Мама Моники уехала в Чехию в начале войны, и она осталась одна в большом доме. Ее отец бросил семью, когда девочке было 2 года.

"Отца у меня нет, он ушел из семьи, когда была еще маленькой. Несколько лет назад мама показала мне его на улице, но он даже в нашу сторону не смотрел. У него давно новая семья и нашей жизнью он фактически никогда не интересовался, ко мне не наведывался. Итак, я осталась одна в большом пустом доме. Скорее всего, мама в Украину не вернется, потому что Женя нашел ей в Брно очень хорошую работу", - рассказала Моника.

История Павла

Моника списалась через социальные сети со знакомыми волонтерами из Львова и сообщила, что готова принять у себя кого-то, кому очень нужно бесплатное жилье. Поначалу у нее жила семья из Киева - мама с детьми, но потом они вернулись в столицу.

Павел и Моника счастливы вместе (фото: life.ko.net.ua)

"Тогда ко мне подселили одну бабушку из Херсона. Но и она пожила всего несколько недель – уехала за границу. Третьим был Павел. Он приехал в мае. Из горящего города его вывезли соседи. В машине была беременная женщина и их не слишком проверяли. Сам Павел был ранен и ему нужна была медицинская помощь, поэтому через блок-посты проехали более или менее спокойно", - вспоминает жительница Хуста.

Дом Павла в Мариуполе оккупанты стерли с лица земли. Возвращаться ему было некуда.

"Жил один, потому что жена умерла от рака семь лет назад, а взрослая дочь живет в Испании. Она, к слову, на 17 лет старше Моники. Ей 36. Я уже давно имею двух внуков... Мне в феврале будет 60. В городе, в котором прошла большая часть моей жизни, меня больше ничего не держит. Итак, я рад, что теперь пустил корни в Закарпатье", – рассказал Павел.

Из Мариуполя мужчина попал в Запорожье, а затем во Львов. Позже волонтеры предложили ему переехать на Закарпатье, ведь там появилось свободное место.

История любви Моники и Павла

По словам Павла, вначале он относился к Монике, как к дочери. Он и подумать не мог, что потом вспыхнут чувства, как к женщине. Девушка вспоминает, что при первом знакомстве с Павлом почувствовала, что это любовь с первого взгляда. Свое знакомство с ней он начал фразой "Слава Украине", и она ему ответила "Героем Слава".

Девушка покорила сердце переселенца. Она готовила, убирала, держала хозяйство. Он стал ей помогать, и со временем они уже делили все обязанности по дому.

"С первых дней так сложилось, что мы все делаем вместе и дружно, никогда не конфликтуем, между нами вообще не возникает недоразумений… Такой гармонии у меня в жизни ни с кем не было! Постепенно начал к девушке что-то чувствовать… Но обо всем она сказала первой. Но наши чувства оказались взаимными и мы сейчас очень счастливы", – отметил Павел.

Вскоре пара расписалась, но обошлись без пышного празднования. По их словам, отметят после того, как появится на свет их малыш. Сейчас Моника беременна.

Родственники не поняли пару

На брак Моники друзья и родные отреагировали с недоразумением, но уже постепенно успокаиваются.

"Мама на меня сердита… даже на роспись не приехала. Два месяца мы не общались. Но отношения уже начали налаживаться. Брат тоже не в восторге, но сказал, что это мой выбор и моя жизнь… Просто просил хорошо подумать. А вот подруги отвернулись", - призналась закарпатка.

"Сначала думали, что я отца отыскала и он живет у меня, но потом были и насмешки, дескать, дедушку себе нашла. Но я не обижаюсь. В жизни никогда и не ждала богатого принца на белом "Мерседесе". Своим Павлом очень довольна, потому что он нежный, внимательный, отзывчивый и добрый. Верю, что мы проживем вместе долгую и счастливую жизнь и что все у нас всегда будет хорошо", - резюмировала она.