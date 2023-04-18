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В Закарпатской области нашли маленького медвежонка: милые фото животного

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Закарпатская область, Вторник 18 апреля 2023 14:00
В Закарпатской области нашли маленького медвежонка: милые фото животного Медведя нашли в Закарпатской области (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Домашин Закарпатской области в течение последних двух дней жители наблюдали за маленьким медвежонком. После этого природоохранники забрали животное.

Об этом рассказали на странице Ужанского национального природного парка в Facebook.

Что сделали с животным

Староста села обратился в парк с информацией о медвежонке. Работники решили забрать медвежонка во избежание его гибели.

"В село немедленно выехали сотрудники отдела государственной охраны природно-заповедного фонда, которые забрали малыша в Большой Березный и передали его под опеку ведущего научного сотрудника Парка Нели Коваль", - говорится в сообщении.

Впоследствии медвежонка отвезли в реабилитационный центр бурого медведя в Национальный природный парк "Синевир", поскольку планируется дальнейший трансфер медвежонка в один из европейских центров, имеющих опыт реабилитации животных, с последующим их возвращением в дикую природу.

Такое согласие уже дала греческая негосударственная организация ARCTUROS.

В Закарпатской области нашли маленького медвежонка: милые фото животногоВ Закарпатской области нашли маленького медвежонка: милые фото животногоВ Закарпатской области нашли маленького медвежонка: милые фото животногоВ Закарпатской области нашли маленького медвежонка: милые фото животногоВ Закарпатской области нашли маленького медвежонка: милые фото животногоВ Закарпатской области нашли маленького медвежонка: милые фото животногоМаленького медвежонка нашли в селе в Закарпатской области (facebook.com/uzhanskyi)

Опасны ли медведи

Это очень опасный лесной хищник. Предсказать результат случайной встречи человека с ним невозможно. Дело в том, что психика каждого зверя разная. Есть трусливые медведи, а есть бесстрашные, наглые и агрессивные, а есть и довольно спокойные.

Важно помнить, что медведь может напасть на человека и есть много таких случаев.

Причины нападения на людей разные. Но все же следует отметить, что вполне вероятны приступы без каких-либо причин, без провокаций со стороны человека.

Ранее мы сообщали, что впервые в истории белый медведь убил и сожрал северного оленя.

Также мы писали, в Одессе из электрощитовой достали огромную змею.

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