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Закарпатський депутат взяв у полон дітей-іноземців: тримав у підвалі

Закарпаття, Четвер 27 серпня 2020 14:40
Закарпатський депутат взяв у полон дітей-іноземців: тримав у підвалі
Закарпатський депутат взяв у полон іноземних туристів з дітьми (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Злочинці на чолі з депутатом пограбували і утримували в підвалі сім'ю туристів з малолітніми дітьми

На Закарпатті члени злочинного угруповання, які пограбували, а потім утримували в полоні сім'ю туристів-іноземців з малими дітьми, постануть перед судом.

Як розповіли в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України, зловмисники були затримані ще в грудні 2019 року. Щоб зловити всіх бандитів, були залучені оперативники, слідчі, спецназ КОРД і рота особливого призначення поліції.

Виявилося, що злочинці напали на сім'ю іноземних туристів, відібрали у них 7 тис. доларів, документи, одяг та мобільні телефони. А опісля, щоб потерпілі не звернулися в поліцію після розбійного нападу, бандити силою затягли нещасних у підвальне приміщення і утримували проти їх волі. При цьому, серед заручників були і двоє малолітніх дітей.

Через деякий час одному з потерпілих вдалося втекти і звернутися за допомогою до поліцейських. У МВС при цьому зазначили, що "на момент його звернення вже готувалася спецоперація по затриманню учасників злочинної групи і звільненню людей".

Цікаво, що організатором злочинної групи виявився... депутат однієї з селищних рад. Тепер йому і його посіпакам загрожує до 12 років ув'язнення.

Закарпатський депутат взяв у полон дітей-іноземців: тримав у підвалі

Злочинців, які утримували в полоні сім'ю іноземних туристів, судитимуть (фото: mvs.gov.ua)

До речі, нещодавно повідомлялося, що у Києві викрали чоловіка і запхали його в авто.

Раніше ми писали про те, що селяни врятували молоду українку від п'яного поліцейського-ґвалтівника в Кіровоградській області.

Також кілька днів тому під Києвом неадекват жорстоко побив дівчину у всіх на очах.

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