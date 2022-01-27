На Закарпатті вчителька била школяра: чим ще прославилася в школі педагог

На Закарпатті шкільна вчителька кричала на учня, принижувала і била рукою по голові через те, що хлопчик не міг вирішити завдання біля дошки. Зараз стало відомо, як ще знущалася педагог над дітьми.

Батьки були в курсі

Відзначається, що на вчительку діти постійно скаржилися, але вона не одна погано ставилася до дітей. Як виявилося, в школі багато педагогів дозволяють собі багато чого. Самі батьки постраждалого від ударів школяра нічого такого в побиттях сина не бачать. Вони знають, що дитині важко дається математика.

Жінка, чий син зняв побиття і опублікував в мережі, зізнається, що хлопчик і сам не раз був побитий.

"Є багато вчителів, які також поводяться з дітьми. Але дирекція школи на все закриває очі", - розповіла вона.

На вчительку скаржаться

Викладач математики, яка потрапила в скандал, також є у дітей 4-класу класним керівником і багато мам дітей на неї скаржаться.

"Вона кричить. На перший поверх з другого чутно, як вона кричить. Без штанів можуть стояти в класі. Діти приходять і плачуть, але що з того? Ми нічого не могли довести, тому що прямих доказів не було", - повідомила одна з них.

Мама побитої дитини зла на педагога не тримає.

"Це старша жінка, яка працювала і віддала життя цій роботі. Не одну дитину випустила зі свого класу, а хтось зробив на цьому великий піар", - зазначає вона.

Після інциденту вчителька написала заяву на звільнення.

У Департаменті освіти допускають, міг позначитися вік вчительки. Їй 62 і вже через півроку вона планувала звільнитися.