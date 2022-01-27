На Закарпатье учительница избивала школьника: чем еще прославилась в школе педагог

На Закарпатье школьная учительница кричала на ученика, унижала и била рукой по голове из-за того, что мальчик не мог решить задачу у доски. Сейчас стало известно, как еще издевалась педагог над детьми.

Родители были в курсе

Отмечается, что на учительницу дети постоянно жаловались, но она не одна плохо относилась к детям. Как оказалось, в школе многие педагоги позволяют себе многое. Сами родители пострадавшего от ударов школьника ничего такого в избиениях сына не видят. Они знают, что ребенку тяжело дается математика.

Женщина, чей сын снял избиение и опубликовал в сети, признается, что мальчик и сам не раз был избит.

"Есть много учителей, которые также ведут себя с детьми. Но дирекция школы на все закрывает глаза", - рассказала она.

На учительницу жалуются

Попавшая в скандал преподаватель математики также является у детей 4-класса классным руководителем и многие мамы детей на нее жалуются.

"Она кричит. На первый этаж со второго слышно, как она кричит. Без штанов могут стоять в классе. Дети приходят и плачут, но что с того? Мы ничего не могли доказать, потому что прямых доказательств не было", - сообщила одна из них.

Мама избитого ребенка зла на педагога не держит.

"Это старшая женщина, которая работала и отдала жизнь этой работе. Не одного ребенка выпустила из своего класса, а кто-то сделал на этом большой пиар", — отмечает она.

После инцидента учительница написала заявление на увольнение.

В Департаменте образования допускают, мог сказаться возраст учительницы. Ей 62 и уже через полгода она планировала уволиться.