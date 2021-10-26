На Закарпатті дитина ледь не померла від іграшки: мати купила в магазині

Лікарі швидко зреагували і ввели малюкові протиалергічні препарати. На щастя, сім'я живе недалеко від лікарні, що врятувало життя хлопчика. Малюк випадково прокусив неонову паличку і почав задихатися, через дві хвилини він не міг говорити.

"Набряк може опускатися нижче до гортані й до трахеї і це ускладнює дихання. Тому потрібно реагувати миттєво. Це може ще призвести до системної реакції організму - анафілактичного шоку", - розповіла алерголог Оксана Коваль.

У магазині, де мати купила іграшку, ще чотири таких досі залишаються на вітрині. За словами продавців, зняти товар з продажу не мають права, але тепер вони попереджають покупців про НП. Попереджень на товарі про його небезпеку - немає.

Своєю чергою мати постраждалої дитини переконана, що таке попередження має бути на упаковці або етикетці. Якщо потерпілі не мовчатимуть - то винних все ж знайдуть.