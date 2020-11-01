На Закарпатті поліцейський вистрілив собі в голову і вижив: охороняв бюлетені на ТВК

На Закарпатті поліцейський вистрілив собі в голову і вижив (колаж: РБК-Україна)

Що стало причиною інциденту – не відомо

У Мукачеві Закарпатської області, співробітник поліції, який охороняв бюлетені на ТІК, вистрілив собі в голову. Інцидент стався в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Що стало причиною інциденту – не відомо. Чоловік зараз госпіталізований, медики надають йому допомогу. Подробиці розповідає видання "Перший" з посиланням на свої джерела.

Як повідомляється, поранений правоохоронець був знайдений зранку, на щастя живим, коли колега прийшов на перезмінку.

"Що змусило чоловіка зробити такий вчинок поки не відомо, поліцейського госпіталізували до лікарні, де його зараз оперують", – йдеться в заяві.

За інформацією видання, чоловік вирішив вкоротити собі віку пострілом в голову.

Як пише видання Mukachevo, чоловік 1991 року народження пострілом влучив собі в підборіддя. Відомо, що куля вийшла через носову частину. Наразі стан чоловіка важкий, але стабільний.

Нагадаємо, що раніше у Монреалі застрелили чоловіка з ножем, який напав на поліцію.

Раніше РБК-Україна писало, що у Росії відомого бізнесмена знайшли мертвим від кулі снайпера. За однією з версій, його застрелили, коли той вийшов з лазні.

Також повідомлялося, що в травні народного депутата України Валерія Давиденко знайшли мертвим з вогнепальним пораненням голови. Він був знайдений у власному офісі.