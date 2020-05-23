У Києві знайшли застреленим нардепа Давиденко

Фото: Валерій Давиденко (davydenko.com.ua)

Він був знайдений у власному офісі

Народного депутата Валерія Давиденко знайшли мертвим з вогнепальним пораненням голови. Він був знайдений у власному офісі.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Давиденко був членом депутатської групи "Довіра".

"Це правда. Його знайшли в його офісі в туалеті з вогнепальним пораненням голови. Пістолет знаходиться поруч і будуть перевірятися всі версії. І вбивство і самогубство, і інсценування самогубства. Всі версії", - повідомив Геращенко.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року був знайдений мертвим депутат районної ради Кременчука Андрій Гаврилов.

Крім того, у вересні минулого року в Києві напали на заступника голови КМДА Володимира Слончака.

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Автор: Анастасия Светлевская