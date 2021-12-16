ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Названо вакцини, які не захищають від нового штаму "Омікрон"

Новость на русском →
Четвер 16 грудня 2021 09:38
Названо вакцини, які не захищають від нового штаму "Омікрон" Названо вакцини, що не захищають від Омікрону (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Не всі вакцини від коронавірусу захищають від нового штаму Омікрон. Поки що вчені досліджували дві з них - Pfizer-BioNTech і Coronavac. У людей не виробляється достатній рівень антитіл, якщо вони зустрічаються з новим штамом.

Про це пише Medical Press.

Pfizer-BioNTech і Coronavac

Вчені тестували два варіанти штаму "Омікрон", які є в Гонконзі з Південної Африки та Нігерії. В експерименті брали участь 25 осіб.

У групі, яка була щеплена Pfizer-BioNTech, тільки п'ять людей не захворіли.

Ця вакцина була визнана з ефективністю 20-24% від нового штаму Омікрон. Раніше вона мала набагато більш істотний захист навіть від Дельти. У групі, вакцинованій Coronavac, жодна людина не впоралася з атакою вірусу.

За словами вчених, вакцинація цими препаратами не допоможе в боротьбі з новим штамом.

Moderna

Нагадаємо, що в компанії Moderna заявили, що дві дози їх вакцини від коронавірусу значно менш ефективні при штамі "Омікрон". Однак додаткове щеплення збільшує ефективність препарату проти нового штаму.

При цьому в компанії додали, що бустерна доза вакцини значно підвищила рівень антитіл проти штаму.

"Однак бустерна доза мРНК-1273 в дозі 50 мкг значно підвищила рівень нейтралізуючих антитіл проти Omicron. Це обнадійливі початкові дані, і ми активно працюємо над нашою трикомпонентною стратегією по боротьбі з варіантом "Омікрон", - йдеться в повідомленні.

Як ми раніше писали, у Європі прогнозують, що" Омікрон " вплине на святкування Різдва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Омикрон
LITE
Впізнаєте? 5 зірок, яких надмірна пластика зробила іншими людьми
Впізнаєте? 5 зірок, яких надмірна пластика зробила іншими людьми