На Закарпатті квадроцикл влетів у натовп людей: відео жахливої аварії

Жахливе ДТП з жертвами сталася в селищі Кольчино на Закарпатті - молодий хлопець на квадроциклі влетів у натовп людей, які стояли на зупинці.

Як видно на відео, 27-річний житель міста Мукачево на квадроциклі обганяв автобус, який саме розвертався і знаходився на середині проїзної частини. Але хлопець, з яким був ще один пасажир позаду, не впорався з керуванням і наїхав на двох жінок 37 та 60 років, які стояли на узбіччі. Після цього квадроцикл, який рухався за інерцією, ледь не травмував інших жителів села.

ДТП у селі Кольчино

У Мукачівській центральній районній лікарні, куди були доставлені постраждалі, розповіли, що одна з жінок отримала забої, але після обстеження була відпущена на амбулаторне лікування додому.

А в іншої жительки села Кольчино діагностували більш серйозні травми - відкритий перелом обох кісток лівої гомілки та пошкодження зв'язок правого колінного суглоба з підвивихом. Через больовий шок жінка була зразу ж направлена в реанімацію.

ДТП у селі Кольчино (фото: zk.npu.gov.ua, pershij.com.ua)