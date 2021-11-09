На Закарпатті для їжаків облаштували пішохідний перехід: як він виглядає

У Закарпатській області облаштували перший в Україні пішохідний перехід для їжаків. Зазначається, що там тварини стали там повноцінними учасниками дорожнього руху.

Про це повідомляють "Новини Закарпаття".

Так, "зебра" для їжаків з'явилася у парку Шенборна, що в урочищі "Воєводино".

Відтепер, їжаки на Закарпатті повноцінні учасники дорожнього руху і для них там зробили пішохідний перехід.

Відповідне рішення прийняла адміністрація курорту "Воєводино", аби врегулювати рух на дорогах між автомобілями та їжаками, яких у 2021 році стало настільки багато і вони почали перешкоджати транспорту.

Окрім того, такий незвичний перехід має привертати увагу водіїв