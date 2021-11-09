Киянка у своїй двушці тримала диких звірів у собачих клітках: тварин довелося рятувати

У Києві жінка тримала у своїй квартирі диких тварин і птахів у собачих клітках у неналежних умовах, через що їх у результаті довелося рятувати ветеринарам і зоозахисникам.

"Зоопарк" організувала мешканка столиці у своїй двокімнатній квартирі в районі Оболонь. У жінки в клітках були вовк, борсук, дві лисиці, хижі птахи, а також 8 собак породи американський стаффордширський тер'єр.

Одного разу борсук напав на вовка через некомпетентність власниці, що закінчилося для сірого хижака 6 відкритими переломами на одній лапі.

Травмовану тварину врятували та забрали зоозахисники.

Після цього жінка завела ще одного вовченя, але через тиск волонтерів незабаром його віддала. Обидва вовки зараз знаходяться в реабілітаційному центрі в Бельгії.

Зоозахисники зазначають, що диким тваринам необхідно належне утримання, простір, особливий режим і догляд, правильне харчування, і тримати їх в простих міських квартирах ніяк не можна. Крім того, звірі дійсно небезпечні для людини і для інших тварин - навіть не агресивні за своєю природою тварини в неволі, борючись за життя, можуть завдати шкоди або навіть вбити.

Також через певну моду на диких тварин нерідко має місце контрабанда і нелегальне розведення, коли звірів продають без документів на чорному ринку, що призводить до швидкого темпу вимирання диких тварин і зниження чисельності цілих видів.

"Пам'ятайте, що навіть найбільша ваша любов не зробить диких тварин домашніми. Тому найкращий прояв любові до диких тварин - піклуватися про захист їх прав і про те, щоб вони жили на волі, а не у квартирах або розважальних закладах", - йдеться в публікації.

Врятований вовк, якого тримали в квартирі на столичній Оболоні (фото: facebook.com/UAnimals.official)