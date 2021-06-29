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На Закарпатті діти закидали камінням автомобіль швидкої допомоги

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Білки, Вівторок 29 червня 2021 17:08
На Закарпатті діти закидали камінням автомобіль швидкої допомоги Фото: діти закидали автомобіль швидкої камінням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Білки Хустського району Закарпатської області діти закидали камінням карету швидкої медичної допомоги, яка приїхала на виклик.

Про це "Суспільному" повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Тетяна Щоголєва.

Так, 28 червня, о 1:00 медиків викликали місцеві жителі. Коли лікарі прибули на виклик до пацієнтів, то діти закидали автомобіль медиків камінням.

Після того, як на місце події викликали правоохоронців, неповнолітні втекли. Однак, у поліції поки ще не відкрили провадження.

За словами начальниці Іршавської станції екстреної медичної допомоги Оксани Кинів, поки лікарі допомагали хворому, їхній автомобіль закидали камінням діти ромської національності.

На щастя, ніхто з працівників швидкої допомоги не постраждав. Окрім того, неповнолітні пошкодили задні двері та розбили переднє вікно автомобілю швидкої допомоги.

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