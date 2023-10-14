На западе Украины возродят многовековое наследие древнего города, который затопили советы: о чем речь

Что такое Бакота

Сегодня Бакота - самое популярное место среди туристических локаций Украины по результатам поисковых запросов Google.

Однако большинство людей даже не догадывается о трагической истории этого региона и о том, какая уникальная многовековая культура скрывается под толщей воды вместе с десятками исторических городов и сел.

Бакота - большой древний город, являвшийся столицей Днестровского Низовья XII-XIII веков. Во времена Киевской Руси оно служило торговым портом на Днестре, а в эпоху Галицко-Волынского княжества стало важнейшим политико-административным центром Подолья.

Бакота сегодня (фото: Википедия)

Однако история города кончилась в 1981 году. Тогда, во время строительства советской властью Новоднестровской ГЭС, Бакоту полностью затопило водой.

Ценой водохранилища стали почти 30 затопленных деревень, 16 тысяч гектаров плодотворных земель, 100 гектаров леса, множество переселенных жителей и самое главное уникальное многовековое культурное наследие региона.

"Проект "Бакота в поисках затопленного наследия" особенно актуален именно сейчас, когда культуре Украины грозит враждебный сосед, стремящийся ее полностью уничтожить", - говорят в "Культурном Клубе".

С помощью чего будут восстанавливать культурное наследие.

В рамках проекта представители "Культурного Клуба" при поддержке Украинского Культурного Фонда, а также ХОМГО "Территория" и Староушицкого поселкового совета уже создали ряд культурных продуктов и мероприятий, а именно:

интерактивный арт-объект на смотровой площадке Бакоты, посвященный истории и культуре затопленных сел региона (каменные глыбы, каждая из которых символизирует 28 затопленных сел, с QR-кодом с информацией об истории и культуре каждого села)

экспозицию по артефактам, найденным на побережье рек Днестр, Ушица и Жван и во время экспедиции полузаброшенными селами и общение с локальным сообществом (фотографии людей, сооружений, записные книжки, вещи быта)

виртуальную экскурсию по Бакотскому скальному монастырю XII века, который является самым известным туристическим объектом региона, уникальной достопримечательностью культурного наследия и древнейшей достопримечательностью культовых подземных сооружений и распространения православия на Подолье, а также известным "местом силы", к которому делают паломничество экстрасенсы со всего мира

мурал на стене Бакота Хаб по мотивам работ локального художника Грена, который жил и работал в регионе в 20-х годах, именно на Бакоте создал образы подольских женщин, а затем был репрессирован

цифровой архив, а именно сайт как цифровой архив культурного достояния Бакоты с занесением всех культурных точек на карту региона в культурно-познавательный маршрут, а также цифровой архив фольклорных бакотских песен как объектов исчезающего нематериального культурного наследия региона, которые до сих пор не записаны ни в одном формате, спетым местными локальными носителями из Бакоты (они последние, кто их помнит)

интерактивная экспозиция из аудиального архива фольклорных бакотских песен в Народном музее села Чабановка на планшетах. Она представляет собой записанные песни, а также воспоминания бакотских переселенцев о жизни сел до затопления, обрядах и привычках. Экспозицию представят также в онлайне на сайте проекта и сайте музея

новый культурно-познавательный маршрут с занесением всех культурных объектов региона как офлайн в виде туристического путеводителя, так и онлайн на сайте проекта.

Монастырь в Бакоте (фото: Википедия)