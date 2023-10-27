Защитница Украины показала, какую записку ей оставили гражданские: эти слова поражают

Украинская волонтер Ярина Черногуз, которая служит в Вооруженных сил Украины, поразила сеть историей об общении с гражданскими. Она нашла на капоте своего авто записку от женщины, ее слова растрогали.

Что было в записке

На маленьком клочке бумаги женщина обратилась к защитникам. Она предложила помощь и показала, что гражданские волнуются за военных. Женщина писала, что готова лепить для защитников вареников, поделиться с ними теплым одеялом.

"Я здесь живу, вы меня видели. Если вам что-то нужно, обращайтесь. Одолжить теплое одеяло, фен. Налепить вареников, нажарить картошки. Выстирать одежду, зашить что-то, принять ванну", - говорилось в записке.

Записка от гражданских (фото: instagram.com/yara_chornohuz)

Как защитница Украины отреагировала на записку

Слова женщины поразили Черногуз. Она решила показать "послание" не просто так. Фотографией записки военная ответила на все вопросы о том, стоит ли бороться за гражданских.

"Когда спрашивают, за что или за кого воюешь. Стоят ли села таких усилий и цены. Стоят. Потому что в них под авиабомбами и снарядами живут местные украинцы, которые оставляют на капоте такие записки. У женщины, которая меня увидела, нет претензий, почему я женщина, мама, и на войне. Может, потому, что она тоже женщина на войне, только находится там вместе со своим домом - и вся надежда на армию", - написала защитница Украины.

Защитница Украины Ярина Черногуз (фото: instagram.com/yara_chornohuz)

В комментариях пользователи пишут, что записка довела их до слез. Юзеры благодарят военных и отмечают, что защитникам очень важна поддержка от гражданских. Также комментаторы пишут: