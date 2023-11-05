Защитник "Азовстали" Дианов ответил, что думает о выступлении Поляковой на свадьбе экс-прокурора: "На концерт к ней я не пошел"

Что думает Дианов о выступлении Поляковой на скандальной свадьбе

По мнению защитника "Азова", исполнительница не сделала ничего плохого, и из-за того, что она выступила на свадьбе бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и экс-работницы львовского ДБР Роксоланы Москвы, считать ее коллаборанткой не стоит.

Оля Полякова и Михаил Дианов (фото: instagram.com/dianovmiha)

"Разговор был. Она ничего плохого не сделала. Она - не коллаборант. Такой поступок по незнанию или по нежеланию возможно незнаний. Я понимаю, что это ее работа. Тебя пригласили, заплатили деньги. Все четко. Ну если, во-первых, ты поешь на свадьбе в Украине, во время полномасштабной войны. Я ей написал две фамилии и написал, что обязана была. Она оправдывается, говорит: "Миша, я реально не знала". Может, это вопрос не к ней, а к продюсерам. .Ее работа петь. Мы не поссорены. Но на концерт к ней я не пошел (состоялся 26 октября во Дворце Украина в Киеве). Это мой такой бзик теперь", - поделился своим мнением Дианов.

Что конкретно написал в своем сообщении Михаил - он не стал уточнять, как и фамилии людей, о которых он говорил.

Напомним, после скандала со свадьбой, которая состоялась в начале октября в пятизвездочном комплексе Emily Resort вблизи Львова, Оля Полякова заявила, что гонорар от выступления она потратила на эвакуационный реанимобиль для медиков роты, которая служит в направлении Авдеевки.