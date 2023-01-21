Защищая Украину, погиб воин-спортсмен с позывным "Дар". Побратим рассказал о последнем дне героя

Киевлянин увлекался спортом с раннего детства, и имел за плечами много побед всеукраинского и международного уровня. При этом не стал строить спортивную карьеру, а пошел учиться в Государственный налоговый университет, где окончил кафедру военной подготовки и получил звание младшего лейтенанта запаса.

Максим Чумак "Дар" на фронте (фото: facebook.com/scu.org.ua)

Работал директором Таганчанского элеватора. После полномасштабного вторжения российских захватчиков Чумак 26 февраля 2022 года добровольно вступил в ряды Нацгвардии. Сражаясь в рядах Сил обороны Украины, во время войны получил звание лейтенанта.

За неделю до смерти был награжден орденом

За храбрость и самоотверженность, проявленные в защите родины, Максим Чумак был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. Произошло это 27 декабря 2022 года, то есть за неделю до гибели воина.

Также готовилось вручение ордена "За мужество" ІІ степени, но им он будет награжден уже посмертно, передают в пресс-службе министерства молодежи и спорта Украины.

"При жизни Максим с побратимами стали Легендами фронтового леса под Кременной. Там в тяжелейших условиях вдоль линии фронта выполнял боевые задания, спасал своих, вдохновлял всех. Но под Сватовым в авто, где был Максим, попал снаряд. Ему навеки 38", - говорится в публикации.

Максим Чумак с позывным "Дар" вместе с боевыми побратимами (фото: facebook.com/scu.org.ua)

У героя осталась жена и сын

Погиб Максим Чумак 3 января. Похороны состоялись 9 января в Киеве, воин покоится на Лесном кладбище, рассказала жена украинского защитника Анна Литвиненко в своем Facebook.

"Нет таких слов, чтобы описать боль от потери единственного сына, любимого мужа, любящего брата, папы… Я искренне благодарю за вашу поддержку, отзывчивость, заботу и помощь нашей семье в этот сложный момент. Максима любили все и будут продолжать любить, уважать и помнить. Максим избрал путь воина. Война забирает лучших людей. Максим наш Герой", - написала она.

Нацгвардеец Максим Чумак "Дар" (фото: facebook.com/scu.org.ua)

Последний день из жизни "Дара"

Вот как вспоминает о Чумаке его боевой побратим Андрей Романко, который также поделился в Facebook рассказом о дне, когда "Дар" после ранения отказался покидать передовую для лечения, остался на фронте и вновь отправился на боевое задание вместе с напарником с позывным "Хасан", где из-за вражеской мины их жизнь оборвалась.

Ниже приводим рассказ из публикации:

"Расскажу вам о Лучших Сынах Украины. На фото слева побратим с позывным "Дар", во время моего знакомства с ним я еще пошутил, переспросив: "А ты как хлебный дар или как Божий дар???" В ответ с удивительной улыбкой он ответил: "Я как Божий Дар". Для многих побратимов он действительно был как Божий ДАР. Лучший командир.

На фото справа побратим с позывным "Хасан", это бесстрашный воин, который не боялся идти туда, где смерть. А теперь о последнем дне из их жизни.

Ранним утром ребята вдвоем отправились на позиции, у них ежедневно было много задач. Ближе к обеду перед ребятами в лесу разорвалась вражеская мина. Слышу по рации "Дар" сообщает: "Я 300, Хасан 300".

Я с медиком на позывной "Гниверба" быстро садимся в авто и отправляемся на "ноль" эвакуировать наших побратимов. Доехали без происшествий, ребят забрали и привезли на место дислокации.

У "Дара" легкие осколочные ранения лица, подряпины и разрез под напухшим глазом. Медик сделал свою работу с отличием. У "Хасана" легкое головокружение, звон в ушах. Медик просит ребят покинуть лес и уехать на "большую землю" для более тщательного осмотра и лечения. И как вы думаете, какое решение принимают Лучшие Сыны Украины? Так вот ребята отказались выходить из леса. Категорически отказались, и сказали что ничего страшного с ними не произошло и никакое лечение им не нужно.

Знаете, что сказал мне "Дар"? ""Бандерас", какой выезд из леса? У меня там ребята, ты что, я остаюсь".

Вернувшись в лес "Дар" с "Хасаном" продолжили свою работу. Сели в автомобиль и по газам - выполнять боевые задания. Через пару часов ребята погибли, выполняя боевое задание.

Зачем я вам это рассказал? Такая жажда уничтожения врага и победы должна быть у каждого украинца. Зарубите себе это на носу. За ваше спокойствие и безопасную жизнь ежедневно погибают Лучшие Сыны Украины".

Максим Чумак "Дар" и его боевой побратим с позывным "Хасан" (коллаж с использованием фото из facebook.com)