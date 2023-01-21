Захищаючи Україну, загинув воїн-спортсмен із позивним "Дар". Побратим розповів про останній день героя

Киянин захоплювався спортом з раннього дитинства і мав за плечима багато перемог всеукраїнського та міжнародного рівня. При цьому не став будувати спортивної кар'єри, а пішов навчатися до Державного податкового університету, де закінчив кафедру військової підготовки та отримав звання молодшого лейтенанта запасу.

Максим Чумак "Дар" на фронті (фото: facebook.com/scu.org.ua)

Працював директором Таганчанського елеватора. Після повномасштабного вторгнення російських загарбників Чумак 26 лютого 2022 добровільно вступив до лав Нацгвардії. Борючись у лавах Сил оборони України, під час війни отримав звання лейтенанта.

За тиждень до смерті був нагороджений орденом

За хоробрість та самовідданість, виявлені у захисті батьківщини, Максима Чумака було нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Сталося це 27 грудня 2022, тобто за тиждень до загибелі воїна.

Також готувалося вручення ордена "За мужність" ІІ ступеня, але він буде нагороджений вже посмертно, передають у прес-службі міністерства молоді та спорту України.

"За життя Максим з побратимами стали Легендами фронтового лісу під Кремінною. Там у надзвичайно тяжких умовах вздовж лінії фронту виконував бойові завдання, рятував своїх, надихав усіх. Але під Сватовим в авто, де був Максим, влучив снаряд. Йому навіки 38", - йдеться у публікації.

Максим Чумак із позивним "Дар" разом із бойовими побратимами (фото: facebook.com/scu.org.ua)

У героя залишилася дружина та син

Загинув Максим Чумак 3 січня. Похорон відбувся 9 січня у Києві, воїн спочиває на Лісовому кладовищі, розповіла дружина українського захисника Анна Литвиненко у своєму Facebook.

"Немає таких слів, щоб описати біль від втрати єдиного сина, коханого чоловіка, люблячого брата, тата… Я щиро дякую за вашу підтримку, чуйність, турботу та допомогу нашій родині у цей складний момент. Максима любили всі та продовжуватимуть любити, поважати і пам'ятати. Максим обрав шлях воїна. Війна забирає найкращих людей. Максим наш Герой", - написала вона.

Нацгвардієць Максим Чумак "Дар" (фото: facebook.com/scu.org.ua)

Останній день із життя "Дара"

Ось як згадує про Чумака його бойовий побратим Андрій Романко, який також поділився у Facebook розповіддю про день, коли "Дар" після поранення відмовився залишати передову для лікування, залишився на фронті та знову вирушив на бойове завдання разом із напарником із позивним "Хасан", де через ворожу міну їхнє життя обірвалося.

Нижче наводимо розповідь із публікації:

"Розкажу вам про Найкращих Синів України. На фото ліворуч побратим із позивним "Дар", під час мого знайомства з ним я ще пожартував, перепитавши: "А ти як хлібний дар чи як Божий дар???" У відповідь із дивовижною усмішкою він відповів: "Я як Божий Дар". Для багатьох побратимів він справді був як Божий ДАР. Найкращий командир.

На фото праворуч побратим із позивним "Хасаном", це безстрашний воїн, який не боявся йти туди, де смерть. А тепер про останній день із їхнього життя.

Рано-вранці хлопці удвох вирушили на позиції, у них щодня було багато завдань. Ближче до обіду перед хлопцями у лісі розірвалася ворожа міна. Чую по рації "Дар" повідомляє: "Я 300, Хасан 300".

Я з медиком на позивній "Гниверба" швидко сідаємо в авто і вирушаємо на "нуль" евакуювати наших побратимів. Доїхали без пригод, хлопців забрали та привезли на місце дислокації.

У "Дара" легкі осколкові поранення обличчя, подряпини та розріз під напухлим оком. Медик зробив свою роботу з відзнакою. У "Хасана" легке запаморочення, дзвін у вухах. Медик просить хлопців покинути ліс та поїхати на "велику землю" для більш ретельного огляду та лікування. І як ви вважаєте, яке рішення приймають Найкращі Сини України? Так от, хлопці відмовилися виходити з лісу. Категорично відмовилися, і сказали, що нічого страшного з ними не сталося і ніяке лікування їм не потрібне.

Знаєте, що сказав мені "Дар"? "Бандерас", який виїзд з лісу? У мене там хлопці, ти що, я залишаюся".

Повернувшись у ліс "Дар" із "Хасаном" продовжили свою роботу. Сіли в автомобіль і по газах - виконувати бойові завдання. За кілька годин хлопці загинули, виконуючи бойове завдання.

Навіщо я це вам розповів? Така жага до знищення ворога та до перемоги повинна бути у кожного українця. Зарубайте собі це на носі. За ваш спокій та безпечне життя щодня гинуть Найкращі Сини України".

Максим Чумак "Дар" та його бойовий побратим із позивним "Хасан" (колаж з використанням фото з facebook.com)