Защищал страну с первых дней: умер участник "Ліги сміху"

"В лигосмешной семье траур. Ушел из жизни Александр Чечун "Стадіон Діброва". Соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении, которое опубликовали в Stories.



Александр Чечун умер (скриншот)

О причине смерти и других подробностях пока не известно.

У него осталась супруга Ольга и двое детей.



Александр Чечун (скриншот)

Реакция сети

Известный украинский юморист и ведущий Юрий Ткач отреагировал на смерть Александра Чечуна в своем блоге.

"Чечун... Друг", - написал он.



Юрий Ткач отреагировал на смерть Александра Чечуна (скриншот)

Новость о смерти Александра Чечуна подтвердили и другие его коллеги. В частности, товарищ по команде "Стадион Диброва", актер "Квартала 95", ведущий Владимир Мартынец.

Что известно про Александра Чечуна

Александр Чечун "засветился" на телевидении в 2017 году в программе "Рассмеши комика". Правда тогда он проиграл на 4-й минуте выступления.

Затем выступал в команде "Стадіон Діброва" в рамках проекта "Ліга сміху".



Александр Чечун и Евгений Кошевой (фото: facebook.com / Лига Смеха Event)

После начала полномасштабного вторжения РФ Александр Чечун сразу же присоединился к ВСУ.

"Александр Чечун из команды "Стадион Диброва" показал, как сейчас помогает Украине на службе и предложил зрителям свой любимый номер из "Лиги смеха", - сказано в сообщении под видео в Instagram телеканала ТЕТ.

Его супруга, Ольга Гриценюк 5 мая 2022 года опубликовала видео с мужем-воином.

"У нас личный ангел-хранитель", - написала она.

На фронте Чечун имел позывной "Маркиян". В 2024 году он записал видео с просьбой присоединиться к сбору на пикап.

Личная жизнь

Александр Чечун более 20 лет был в браке с Ольгой Гриценюк. У них есть двое детей.



Комик с семьей (фото: instagram.com/olya_gritcenyk)

До полномасштабной войны семья много путешествовала.



Александр Чечун с супругой и детьми (фото: instagram.com/olya_gritcenyk)