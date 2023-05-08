Защищает от инсультов и камней в почках. Медики назвали сок, который нужно пить регулярно

Фруктовые соки имеют неоднозначную репутацию у диетологов, поскольку эти напитки часто содержат много сахара и могут негативно влиять на здоровье. Однако некоторые из них при умеренном употреблении могут давать очень полезные эффекты на организм.
О 5 преимуществах употребления апельсинового сока пишет ресурс Eat This, Not That.
"Данные показывают, что употребление апельсинового сока снижает риск ишемического инсульта на 22% у мужчин и на 19% у женщин", - заявляет диетолог Лорен Манакер.
Научно доказано, что употребление апельсинового сока помогает предотвратить образование камней в почках.
Исследование, опубликованное в Клиническом журнале Американского общества нефрологии, оценивающее почти 200 000 участников, показало, что употребление кофе, чая, пива, вина и апельсинового сока связано с меньшим риском развития камней в почках.
Воспаление может нанести вред практически каждой части тела, но добавление небольшого количества апельсинового сока в обычный распорядок дня поможет предотвратить это.
Исследование 2012 года, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, что взрослые без ожирения с повышенным сердечно-сосудистым риском, получавшие 500 мл апельсинового сока в течение 12 недель, имели меньший уровень воспаления в конце исследования, чем те, кто получал такое же порцию напитка плацебо.
Некоторые исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие апельсиновый сок, могут быть менее подвержены ожирению.
"Если нет добавленного сахара и сок изготовлен действительно из апельсинов, он может быть здоровым дополнением к сбалансированной диете", - говорит Манакер.
Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Agricultural and Food Chemistry, люди, употреблявшие 236 мл неконцентрированного апельсинового сока в течение трех недель, наблюдали снижение "плохого" холестерина.
Раньше мы рассказывали о том, можно ли пить кофе при болезнях сердца и при диабете.
Читайте также о том, что врач предостерегает от "фуфломицина", который украинцы часто покупают в аптеках.