Захищає від інсультів і каменів у нирках. Медики назвали сік, який варто пити регулярно

Фруктові соки мають неоднозначну репутацію у дієтологів, оскільки ці напої часто містять багато цукру та можуть негативно впливати на здоров'я. Втім деякі з них при помірному вживанні можуть давати дуже корисні ефекти на організм.
Про 5 переваг вживання апельсинового соку пише ресурс Eat This, Not That.
"Дані показують, що споживання апельсинового соку знижує ризик ішемічного інсульту на 22% у чоловіків і на 19% у жінок", - заявляє дієтолог Лорен Манакер.
Науково доведено, що вживання апельсинового соку допомагає запобігти утворенню каменів у нирках.
Дослідження, опубліковане в Клінічному журналі Американського товариства нефрології, яке оцінює майже 200 000 учасників, показало, що споживання кави, чаю, пива, вина та апельсинового соку пов’язане з меншим ризиком розвитку каменів у нирках.
Запалення може завдати шкоди практично кожній частині тіла, але додавання невеликої кількості апельсинового соку до звичайного розпорядку дня допоможе запобігти цьому.
Дослідження 2012 року, опубліковане в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, що дорослі без ожиріння з підвищеним серцево-судинним ризиком, які отримували 500 мл апельсинового соку протягом 12 тижнів, мали менший рівень запалення наприкінці дослідження, ніж ті, хто отримував таку ж порцію напій плацебо.
Деякі дослідження показують, що люди, які регулярно споживають апельсиновий сік, можуть бути менш схильні ожиріння.
"Якщо немає доданого цукру і сік дійсно виготовлений з апельсинів, він може бути здоровим доповненням до збалансованої дієти", - каже Манакер.
Відповідно до дослідження, опублікованого в Journal of Agricultural and Food Chemistry, люди, які вживали 236 мл неконцентрованого апельсинового соку протягом трьох тижнів, спостерігали зниження "поганого" холестерину.
Раніше ми розповідали про те, чи можна пити каву при хворобах серця та при діабеті.
Читайте також про те, що лікар застерігає від "фуфломіцина", який українці часто купують в аптеках.