Захищає від інсультів і каменів у нирках. Медики назвали сік, який варто пити регулярно

Знижує ризики інсульту

"Дані показують, що споживання апельсинового соку знижує ризик ішемічного інсульту на 22% у чоловіків і на 19% у жінок", - заявляє дієтолог Лорен Манакер.

Бореться із каменями в нирках

Науково доведено, що вживання апельсинового соку допомагає запобігти утворенню каменів у нирках.

Дослідження, опубліковане в Клінічному журналі Американського товариства нефрології, яке оцінює майже 200 000 учасників, показало, що споживання кави, чаю, пива, вина та апельсинового соку пов’язане з меншим ризиком розвитку каменів у нирках.

Зменшує запалення в організмі

Запалення може завдати шкоди практично кожній частині тіла, але додавання невеликої кількості апельсинового соку до звичайного розпорядку дня допоможе запобігти цьому.

Дослідження 2012 року, опубліковане в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, що дорослі без ожиріння з підвищеним серцево-судинним ризиком, які отримували 500 мл апельсинового соку протягом 12 тижнів, мали менший рівень запалення наприкінці дослідження, ніж ті, хто отримував таку ж порцію напій плацебо.

Допомагає контролювати вагу

Деякі дослідження показують, що люди, які регулярно споживають апельсиновий сік, можуть бути менш схильні ожиріння.

"Якщо немає доданого цукру і сік дійсно виготовлений з апельсинів, він може бути здоровим доповненням до збалансованої дієти", - каже Манакер.

Допомагає знизити рівень холестерину

Відповідно до дослідження, опублікованого в Journal of Agricultural and Food Chemistry, люди, які вживали 236 мл неконцентрованого апельсинового соку протягом трьох тижнів, спостерігали зниження "поганого" холестерину.