Защищает от болезней сердца или провоцирует их? Вот как на самом деле вино влияет на здоровье

Уже очень давно среди людей бытует утверждение о том, что небольшое количество вина полезно для здоровья. Даже некие исследования показали результаты в поддержку этой теории. Но здесь не все так просто...

О том, как влияет вино на здоровье сердечно-сосудистой системы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что такое "французский" парадокс

Результаты проекта MONICA в начале 90-х годов ХХ показали, что хотя питание французов имеет большое количество насыщенных жиров, в то же время у них наблюдается низкая смертность от атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые пытались объяснить этот парадокс регулярным потреблением вина, ведь во Франции его пьют больше, чем в других странах Западной Европы.

"Хотя на самом деле Греция, Испания с Италией также имеют более низкие показатели заболеваемости ишемической болезнью сердца и смертности от инфарктов и инсультов при высоком уровне потребления пищевого жира и при аналогичном влиянии других классических факторов риска заболеваний сердца и сосудов", - говорит врач.

До сих пор идут дебаты о причинах этого парадокса и ключевую роль в этом занимает вино. Мета-анализ 2011 года подтвердил корреляцию между потреблением вина, риском сердечно-сосудистых болезней и смертности в них.

Как вино влияет на сердечно-сосудистые заболевания

"Минимальное количество опасных сердечно-сосудистых состояний наблюдается при потреблении вина эквивалентном 21 г чистого этанола. Менее достоверная ассоциация прослеживается между потреблением пива и риском нарушений сердечного и мозгового кровообращения. Подобная связь не установлена относительно других алкогольных напитков, потребление действия", - объясняет Швец.

Минимальное или умеренное потребление вина показывает связь с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как чрезмерное употребление вина или пьянство обуславливает существенное повышение риска.

Относительно опасного количества этанола в одной порции оценка ученых разнится и колеблется от 8 г до 20 г.

"Большинство международных и национальных экспертных организаций настаивают на том, что безопасна доза алкоголя - 0 мл этанола в сутки и не рекомендуют начинать его употребление. Тем, кто употребляет алкогольные напитки, советуют ограничить его количество менее 2-х порций в день, пить алкоголь вместе с едой и иметь, по крайней мере, два дня в неделю без потребления таких напитков", - говорит диетолог.

Активные микрокомпоненты вина

Вино существенно отличается от других напитков, алкогольных и безалкогольных по содержанию разнообразных функциональных веществ. Вино содержит много активных веществ.

"Ресвератрол - единственное функционально активное соединение, которое содержится только в вине. Он является ключевым биомаркером в изучении уровня потребления вина. Фенольные компоненты присутствуют в большем количестве в красном вине по сравнению с розовым и белым. Но их количество может зависеть от особенностей винодельческих технологий", - говорит врач.

Может ли вино защищать от болезней сердца

"Вино можно представить в виде оркестра, в котором играют многочисленные биоактивные вещества. Результаты исследований демонстрируют важные эффекты от их синергического действия, включая улучшение липидного состава крови, эндотелиальную функцию, противовоспалительные, антитромботические и антиоксидантные воздействия", - отмечает Швец.

Он добавляет, что вино является единственным алкогольным напитком, который обладает такими привлекательными эффектами, которые могут уменьшать риск опасных сердечно-сосудистых событий.

"Вместе с тем, на алкоголь не могут распространяться утверждения о полезном влиянии на здоровье и рекомендации, которые стимулировали бы увеличение его потребления. Фортификация полезных пищевых продуктов активными компонентами вина, прием диетических добавок являются более здоровыми альтернативными способами получения эффектов, которые, вероятно, имеют отношение к "французскому парадоксу", - отмечает врач.