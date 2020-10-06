"Захар Беркут": історичний екшн вперше покажуть по ТБ

Фільм "Захар Беркут" вперше покажуть по ТБ. Телепрем'єра картини відбудеться 14 жовтня на каналі "Україна" о 20:00.

У стрічці, що відтворює події однойменної повісті Івана Франка, багато динаміки і емоцій, фантастики і сучасних 3D технологій. І хоч там з'явилися нові персонажі, але при цьому збережена головна сюжетна лінія однойменної повісті великого Каменяра та основні меседжі - ідея громадянського суспільства, єднання заради свободи, чесність та справедливість, героїзм.

Кадр з фільму "Захар Беркут"

Історична картина "Захар Беркут" надзвичайно красиво передає дивовижність Карпат, легендарного озера Синевир, давній устрій та предмети побуту тієї доби. Щоб відтворити в кадрі атмосферу, наближену до реальності, виготовляли посуд, гончарні вироби, будували автентичні поселення.

Спеціально для зйомок фільму автори створили декорацію гірської ущелини. Це місце, де розвивалися основні події фільму. Її звели на натурному майданчику в Києві висотою 12 метрів, шириною 10 та завдовжки 200 метрів, використовуючи при цьому 3D-технології.

Кадр з фільму "Захар Беркут"

Також виготовили більш ніж 600 костюмів за допомогою майстрів з різних куточків України. На Закарпатті виготовляли гуні (верхній одяг) за старими технологіями, виткані в ручну полотна, овечі шкури діставали з Косівського і Рахівського районів, а металеві елементи кували львівські майстри.

Над створенням "Захара Беркута" працювала велика міжнародна команда з 300 фахівців, серед яких були актори з України, США, Великої Британії, Казахстану та Монголії, сотні артистів масових сцен.

Кадр з фільму "Захар Беркут"

Головну роль у фільмі зіграв голівудський актор Роберт Патрік, відомий за стрічками "Термінатор-2", "Міцний горішок-2". А роль лютого Тугара Вовка втілив інший відомий голівудський актор Томмі Фленаган, якого знають за фільмами "Хоробре серце", "Гладіатор". Роль Мирослави, меншої дочки Беркута, зіграла англійська актриса Поппі Дрейтон, яка знімалась в "Аббатство Даунтон".

"Історія Захара Беркута - про кожного з нас. Вона змушує замислитися над тим, що ми робитимемо, коли наш спосіб життя опиниться під загрозою. Чи ми будемо тікати, чи будемо боротися та відстоювати те, у що віримо? Найближчою в образі Захара для мене виявилася саме його воля до боротьби за свою свободу. Він не хотів чужого панування ні над ним самим, ані над його народом. Натомість, він бажав, щоб люди самі вирішували, хто і як ними має правити, і він був готовий боротися за свою свободу", - зазначив Роберт Патрік.

Трейлер фільму "Захар Беркут"

Нагадаємо, що 5 жовтня відбулася прем'єра епохального серіалу "Сага", у якому розповідається про життя багатьох з нас.