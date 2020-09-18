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Стала відома дата виходу епохального серіалу "Сага": він про життя майже кожного з нас

П'ятниця 18 вересня 2020 11:18
Стала відома дата виходу епохального серіалу "Сага": він про життя майже кожного з нас
5 жовтня вийде серіал "Сага" (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Дмитрий Войналович

В довгоочікуваному серіалі "Сага" видатні актори відтворять найвизначніші події української історії ХХ століття

5 жовтня о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем’єра першої серії епохальної 12-серійної картини "Сага" режисера Дмитра Лактіонова.

Про що серіал "Сага"

У серіалі "Сага" покажуть найвизначніші події української історії ХХ століття крізь призму життя звичайної родини Козаків. Героїв не оминуть трагедії воєн, революцій, Голодомору, сталінських репресій, окупації Києва 1941-го року, Чорнобиля, розпаду СРСР, проголошення Незалежності та Євромайдану. Козаки повинні пройти випробування не тільки історією, а і почуттями, витримати іспит з вірності країні та власній родині.

"Сага" стосується життя практично кожного українця. Актори приходили на майданчик і говорили, що багато збігається з життям їхніх сімей. Цей серіал - драма, що складається з подій, які пережили герої разом з Києвом і країною в цілому: Перша та Друга світові війни, окупація, Чорнобиль, події часів Незалежності", - розповідає Лактіонов.

Трейлер серіалу "Сага"

Акторський склад серіалу "Сага"

Серіал "Сага" - це унікальна кінострічка 21 сторіччя, у якій знялося 300 українських акторів, для образів яких було створено понад 500 унікальних костюмів. Наймолодшому акторові було півроку.

Одну з головних ролей картини зіграла Герой України, актриса Ада Роговцева. Її героїня, Богдана, переживе дівчинкою голодомор, рятуватиме людей під час Другої світової війни та зустрічатиме незалежну Україну. Роговцева зіграла Богдану у віці 68-97 років і закликала глядачів дізнатися більше про свою родину. А ось роль Богдани з 17 до 39 років грала талановита акторка Лілія Цвелікова.

"Я дуже багато розпитувала про цей період у своєї родини. Коли почалася війна, моя прабабуся була маленькою. Вона розповідала, як вони різали хліб і ділили його на безліч маленьких частин, щоб якось протягнути до отримання наступних пайків. Все, що тоді відбувалося, викликало у людей бажання зберегти свою сім'ю. Не здатися, а прийняти обставини і постаратися вижити в той непростий період", - розповідає Лілія.

Брата Богдани, майбутнього НКВДиста Олександра, зіграв популярний актор Григорій Бакланов.

"Якби у мене була можливість вибрати будь-якого з героїв, я б, напевно, вибрав все одно Олександра. Є у мене з ним загальна тяга до впорядкування всього. І ця тяга може бути згубною: ти сам себе замуровуєш в межах, соціальних, побутових, яких завгодно, які потім дуже болісно руйнуються. Кожен вчинок мого героя є дуже крутим поворотом", - зізнається Бакланов.

Дружину Олександра у більш старшому віці зіграла Народна артистка України Ольга Сумська. Саме вона не побоялась кинути чоловіка-НКВДиста і єдину доньку і втекти до Парижа.

"Я переживала, бо режисер "Саги" попросив, щоб я грала дуже емоційно. І коли я зустрілася на майданчику з актрисою Дашею Легейдою, що грає мою доньку, все склалося. І пішли сльози, настрій, адже фактично моя героїня переживає розставання з донькою - те, в якому стані я фактично перебуваю. За що душа чіпляється, асоціації, спогади. Моя старша донька Антоніна сьогодні далеко від мене, тому я асоціюю, можливо, з цим. Хочеться частіше її бачити", - говорить Сумська.

Також у серіалі можна буде побачити інших українських видатних акторів, серед яких Наталка Денисенко, Ігор Пазич, Яків Кучеревський, Аліна Коваленко, Володимир Міняйло, Олександр Соколов, Андрій Мостренко та багато інших.

Стала відома дата виходу епохального серіалу &quot;Сага&quot;: він про життя майже кожного з насСтала відома дата виходу епохального серіалу &quot;Сага&quot;: він про життя майже кожного з насСтала відома дата виходу епохального серіалу &quot;Сага&quot;: він про життя майже кожного з насСтала відома дата виходу епохального серіалу &quot;Сага&quot;: він про життя майже кожного з насСтала відома дата виходу епохального серіалу &quot;Сага&quot;: він про життя майже кожного з насСтала відома дата виходу епохального серіалу &quot;Сага&quot;: він про життя майже кожного з насСтала відома дата виходу епохального серіалу &quot;Сага&quot;: він про життя майже кожного з насСтала відома дата виходу епохального серіалу &quot;Сага&quot;: він про життя майже кожного з нас

Актори з серіалу "Сага"

Де знімали "Сагу"?

Зйомки картини проходили більш ніж на 70 унікальних локаціях. Серіал знімався у Києві та у мальовничих околицях поряд. Тут творцям вдалося відтворити події, які відбувались у Луганську, Харкові, Львові, Одесі, Трускавці. Серед локацій не тільки історичні вулиці столиці, а і квартири-музеї, Дім письменника, Оперний театр, Жовтневий палац, Музей національної архітектури та побуту Пирогово, музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, садиба Уварових, Володимирська гірка, науково-дослідницькі інститути та інші.

Музика у серіалі "Сага"

Саундтрек до серіалу записала відома українська співачка ALYOSHA, яка втретє стала мамою у серпні.

“Зміст серіалу "Сага" неабияк резонує із сенсом, що я вклала в трек. Пісня за емоціями, глибиною та розумінням в унісон супроводжує сюжетну лінію серіалу. Пам’ятайте, наше життя залежить від кожною думки, кожного слова, кожної дії. І вони мають свої наслідки", - прокоментувала артистка.

ALYOSHA випустила саундтрек до серіалу "Сага"

Нагадаємо, нещодавно вийшли перші серії українського серіалу "І будуть люди".

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