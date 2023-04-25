Грозит ли проблемами со здоровьем? Могут ли дети быть вегетарианцами

Полезна ли подросткам вегетарианская диета

Подростковый возраст - это пиковый период роста и формирования физической составляющей личности, поэтому очень важно получать все необходимые питательные вещества. Существует риск развития дефицита определенных витаминов и минералов из-за исключения из рациона мяса, рыбы и т.д.

Если лактоововегетарианская диета почти не ассоциируется с риском дефицита питательных веществ, то суровое веганское питание приводит потенциально недостаточное поступление питательных веществ.

Дефицитными могут стать:

здоровые жиры

Омега-3

кальций

йод

витамины В12 и D

Однако результаты ряда исследований свидетельствуют о том, что у вегетарианцев наблюдается более низкий риск таких опасных заболеваний, как атеросклероз сосудов, ожирение, диабет и рак.

То есть подростки вполне могут быть вегетарианцами, но с соблюдением определенных норм.

Вегетарианская диета исключает потребление каких-либо продуктов животного происхождения (фото: Freepik)

Как планировать вегетарианскую диету для подростка

Калорийность

К 14-летнему возрасту достаточно 2 400 ккал для мальчиков и 2 300 ккал - для девочек. После 15 лет юноши нуждаются уже в 2 700 ккал, тогда как для девочек достаточно 2 400 ккал. Поэтому, изымая из рациона продукты животного происхождения, следует учитывать эти потребности.

Белок

Белок является критически важным питательным веществом для роста, иммунитета, выносливости и восстановления после физических нагрузок. В зависимости от возраста и пола потребность в белке у подростков колеблется от 0,8 г/кг массы тела до 1,0 г/кг. Основными растительными источниками белка являются бобовые, орехи, цельнозерновые продукты и семена.

Омега-3

Необходимая доля жиров в суточной калорийности питания подростков должна составлять около 35%. Вегетарианские диеты обычно снабжают многие Омега-6 полиненасыщенных кислот, но вмещают совсем мало Омега-3, за исключением случаев, когда диета включает рыбу, или значительное количество водорослей.

Железо

Потенциальными последствиями дефицита железа являются задержка роста, поведенческие проблемы, нарушение когнитивных и двигательных функций, неоптимальная иммунная функция.

Главной проблемой, связанной с поступлением железа в состав вегетарианских диет, разница между гемовым и негемовым железом. Последнее усваивается хуже еще и вследствие одновременного присутствия в растительной пище веществ, нарушающих впитывание железа.

Цинк

Этот микроэлемент присутствует как в растительной, так и животной пище. Отличными растительными источниками цинка являются цельнозерновые и бобовые продукты, семена и орехи. Злаковые являются основным источником цинка для подростков, которые придерживаются вегетарианской модели питания без употребления молока.

Кальций

Оптимальное потребление кальция для подростков обоих полов составляет 1 200 мг для возрастной группы 11-17 лет. Потребление молочных продуктов последовательно демонстрирует положительную ассоциацию со здоровьем костей благодаря высокому содержанию магния, калия и особенно кальция. Недостаточное потребление этого минерала приводит к уменьшению плотности костей и увеличению риска переломов.

Витамин D

Содержится в ограниченном перечне животной пищи, включая яичные желтки и жирную морскую рыбу (наибольшее содержание - в печени трески). Некоторые грибы, выращенные под ультрафиолетовым облучением, тоже могут содержать витамин D. Если вегетарианская диета подростка не включает морскую рыбу и яйца, то это может обуславливать неоптимальный уровень витамина в холодные времена года.

Витамин В12

Недостаток витамина В12 может провоцировать появление психиатрических и неврологических расстройств, нарушение концентрации, других видов умственных расстройств, психоза, нарушение чувствительности и моторных функций. Витамин содержится только в животных пищевых продуктах (мясе, субпродуктах, рыбе, яйцах и молочных продуктах). Потребность в нем составляет 2 мкг/д для подростков обоих полов.

Пищевые волокна

Соблюдение вегетарианских моделей питания обеспечивает человека обилием растительных пищевых волокон (клетчатки). Для подростков обоих полов 25-30 граммов в сутки является рекомендуемым уровнем потребления растительных пищевых волокон. Такое присутствие в суточном наборе продуктов не оказывает негативного влияния на усвоение других питательных веществ.