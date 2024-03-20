Угроза или зрелище? К Земле мчится взрывоопасная зеленая "комета Дьявола" (фото)

Взрывоопасная зеленая "комета Дьявола" стремительно приближается к Земле. Ученые показали, как она выглядит, и рассказали, угрожает ли она нашей планете.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Live Science, Space Weather, Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой комете, а также кто и когда получит уникальную возможность увидеть ее на небосводе.

Что нужно знать о "комете Дьявола"

Настоящее название "кометы Дьявола" - комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks). Дьявольской ее назвали из-за замеченной ранее необычной формы (казалось, будто у нее были демонические рога, которые позже исчезли).

Это небесное тело открыл 12 июля 1812 года французский астроном Жан-Луи Понс. Несколько позже исследователи установили, что период обращения этой яркой криовулканической кометы вокруг Солнца - около 70 лет, а диаметр ядра - около 17 километров.

Взрывоопасной эту комету называют потому, что, приближаясь к Солнцу, ее жерло осуществляет интенсивные "выбросы" материала (криомагмы).

Это происходит вследствие нагревания - когда давление в ядре кометы увеличивается и имеющиеся в нем азот и оксид углерода взрываются, выбрасывая наружу ледяные обломки.

При этом комета становится гораздо ярче обычного, ведь ее "хвост" существенно увеличивается.

Комета 12P/Pons-Brooks (фото: en.wikipedia.org)

Недавнее открытие

Недавно исследователи обнаружили, что "комета Дьявола" имеет скрытый спиральный вихрь света вокруг своего "ледяного сердца", который можно заметить только после специальной обработки (редактирования) снимков.

9 марта астрофотограф Ян Эрик Валлестад сделал из Норвегии новые высокодетализированные изображения 12P и ее длинного "хвоста".

После использования специального программного обеспечения для фокусировки на изменяющейся интенсивности света кометы, он смог выделить невидимую ранее спираль в ее коме (облаке пыли и газа, окружающем ядро кометы).

"Комета Дьявола" после обработки (фото: astrobin.com/Jan Erik Vallestad)

Подобную спираль можно увидеть и на снимках латвийского астрофотографа Юриса Сенникова, скопировавшего технику обработки изображений, использованную Валлестадом.

По его словам, такую "структуру" кометы без обработки можно легко пропустить.

Еще одна обработка изображения 12P (фото: spaceweather.com)

По мнению исследователей, спиральная форма может быть вызвана небольшими гейзерами на поверхности 12P, которые "выкачивают" потоки криомагмы, а также вращением небесного тела - тогда ледяные струи буквально закручиваются в завихрение.

Угрожает ли эта зеленая комета Земли

В настоящее время "комета Дьявола" движется по внутренней части нашей системы к Солнцу со скоростью около 64 500 км/ч.

В апреле 12P достигнет ближайшей точки к Солнцу, после чего полетит в направлении Земли. Облетев нашу планету, небесное тело должно "катапультироваться" в другие части космического пространства.

По словам ученых, никакой опасности для Земли "комета Дьявола" на данным момент не представляет.

Кто и когда может увидеть "комету Дьявола"

В последний раз 12P можно было увидеть с Земли невооруженным глазом в 1954 году.

Ожидается, что в апреле текущего года комета достигнет перигелия - ближайшей точки к Солнцу. В этот момент она будет сиять наиболее ярко.

До конца мая небесное тело будет сближаться с Землей и 2 июня достигнет ближайшей точки к Земле (расстояния около 232 млн километров).

В это время его можно будет увидеть на ночном небе невооруженным глазом.

В то же время некоторые подчеркивают, что зеленую "комету Дьявола" можно будет увидеть гораздо раньше - во время солнечного затмения в Северной Америке 8 апреля.