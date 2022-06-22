Як заготовити зелень на зиму: прості способи заморозки

Запашна зелень - чудове доповнення до будь-яких страв. Влітку усі господині намагаються подбати про те, щоб зберегти кріп, петрушку, базилік на зиму.
Як просто зберегти зелень на зиму - читайте нижче.
Пакет
Зокрема, зелень потрібно вимити, посікти ножем і залишити до повного висихання на кухні.
Після цього відправити суміш трав у пакет та скрутити в формі рулетика.
Користуватися такою зеленню легко та просто.
Контейнер
Зелень потрібно порізати, висушити та покласти в контейнер. Варто зазначити, що зберігати у такій формі зелень дуже зручно.
Можна використовувати не тільки спеціальну герметичну місткість для заморожування, а й звичайний пластиковий контейнер для упакування їжі.
Пластикова пляшка
Цей метод дуже зручний та простий. Найкраще брати невелику пляшку об’ємом 0,5 л після питної води. Далі зелень потрібно подрібнити та заповнити місткість.
Користуватися травами та зберігати їх у морозильній камері буде дуже зручно.
Замороження у воді або олії
Зелень можна заморозити невеликими кубиками, для цього потрібно:
Раніше ми повідомляли, як заморозити полуницю, щоб зберегти максимум користі.
Також ми писали, чому жовтіє листя в огірків та як з цим боротися.
Окрім того, чим корисна зелень і як її правильно вживати.