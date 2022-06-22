Як заготовити зелень на зиму: прості способи заморозки

Як заготовити зелень

Пакет

Зокрема, зелень потрібно вимити, посікти ножем і залишити до повного висихання на кухні.

Після цього відправити суміш трав у пакет та скрутити в формі рулетика.

Користуватися такою зеленню легко та просто.

Контейнер

Зелень потрібно порізати, висушити та покласти в контейнер. Варто зазначити, що зберігати у такій формі зелень дуже зручно.

Можна використовувати не тільки спеціальну герметичну місткість для заморожування, а й звичайний пластиковий контейнер для упакування їжі.

Пластикова пляшка

Цей метод дуже зручний та простий. Найкраще брати невелику пляшку об’ємом 0,5 л після питної води. Далі зелень потрібно подрібнити та заповнити місткість.

Користуватися травами та зберігати їх у морозильній камері буде дуже зручно.

Замороження у воді або олії

Зелень можна заморозити невеликими кубиками, для цього потрібно: