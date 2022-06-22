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Як заготовити зелень на зиму: прості способи заморозки

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Середа 22 червня 2022 21:03
Як заготовити зелень на зиму: прості способи заморозки Як заготовити зелень на зиму (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Запашна зелень - чудове доповнення до будь-яких страв. Влітку усі господині намагаються подбати про те, щоб зберегти кріп, петрушку, базилік на зиму.

Як просто зберегти зелень на зиму - читайте нижче.

Як заготовити зелень

Пакет

Зокрема, зелень потрібно вимити, посікти ножем і залишити до повного висихання на кухні.

Після цього відправити суміш трав у пакет та скрутити в формі рулетика.

Користуватися такою зеленню легко та просто.

Контейнер

Зелень потрібно порізати, висушити та покласти в контейнер. Варто зазначити, що зберігати у такій формі зелень дуже зручно.

Можна використовувати не тільки спеціальну герметичну місткість для заморожування, а й звичайний пластиковий контейнер для упакування їжі.

Пластикова пляшка

Цей метод дуже зручний та простий. Найкраще брати невелику пляшку об’ємом 0,5 л після питної води. Далі зелень потрібно подрібнити та заповнити місткість.

Користуватися травами та зберігати їх у морозильній камері буде дуже зручно.

Замороження у воді або олії

Зелень можна заморозити невеликими кубиками, для цього потрібно:

  • Можна взяти лише одну зелень або суміш будь-яких інших трав. ЇЇ потрібно ретельно промити;
  • Далі порізати ножем і обдати окропом. Після цього потрібно взяти форми для льоду (в ідеалі силіконові) наповнити зеленню. У кожну клітинку c зеленню наливають трохи водички і прибирають форми для льоду в морозилку. Замість води для заливки можна використовувати оливкову олію;
  • Коли кубики замерзнуть, то їх виймають з форм, перекладають в пакети і знову відправляють в морозилку (на зберігання).

Раніше ми повідомляли, як заморозити полуницю, щоб зберегти максимум користі.

Також ми писали, чому жовтіє листя в огірків та як з цим боротися.

Окрім того, чим корисна зелень і як її правильно вживати.

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