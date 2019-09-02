Загадкові самогубства під Києвом: поліція назвала несподівані причини

По Київській області прокотилася хвиля дивних самогубств. За перші два дні вересня 4 людини звели рахунки з життям. А також 27 серпня в Київській області відбулося два однакових самогубства, які привели в замішання поліцію.

Як повідомили в прес-службі Національної поліції Київської області, самий молодший загиблий – це житель Вишгородського району Київської області 1984 року народження. У Бородянському районі загинув місцевий житель 1975 року народження, в Броварському районі звів рахунки з життям чоловік 1965 року народження, і в Києво-Святошинському – місцевий мешканець 1968 року народження.

По всіх випадках були порушені кримінальні справи і по кожному проводиться ретельне розслідування. Поліція опитує свідків і членів сім'ї, а також просить бути чуйними до сімей загиблих та не залишати їх наодинці з бідою. Як відзначають представники поліції – більшість самогубств відбулося на тлі побутових проблем і сварок з близькими.

"Шановні громадяни, будьте чуйними до своїх близьких, не залишайте їх наодинці зі своїми проблемами і переживаннями. Цінуйте своїх близьких і будьте завжди поряд", - сказано в повідомленні поліції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Полтавській області чоловік вчинив акт самоспалення після сварки зі своєю дружиною.

А також розповідали про те, що у Дніпрі виявили труп чоловіка, який стояв на колінах перед лікарнею.