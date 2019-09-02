Загадочные самоубийства под Киевом: полиция назвала неожиданные причины

В Киевской области прокатилась волна странных самоубийств. За первые два дня сентября 4 человека свели счеты с жизнью. А также 27 августа в Киевской области произошло два одинаковых самоубийства, которые привели в замешательство полицию.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киевской области, самый младший погибший – это житель Вышгородского района Киевской области 1984 года рождения. В Бородянском районе погиб местный житель 1975 года рождения, в Броварском районе свел счеты с жизнью мужчина 1965 года рождения, и в Киево-Святошинском – местный житель 1968 года рождения.

По всем случаям были возбужденные уголовные дела и по каждому – проводится тщательное расследование. Полиция опрашивает свидетелей и членов семьи, а также просит быть чуткими к семьям погибших и не оставлять их наедине с бедой. Как отмечают представители полиции – большинство самоубийств произошло на фоне бытовых проблем и ссор с близкими.

"Уважаемые граждане, будьте чуткими к своим близким, не оставляйте их один на один со своими проблемами и переживаниями. Цените своих близких и всегда будьте рядом", - сказано в сообщении полиции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Полтавской области мужчина совершил акт самосожжения после ссоры со своей женой.

А также рассказывали о том, что в Днепре обнаружили труп мужчины, который стоял на коленях перед больницей.