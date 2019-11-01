Загадкове вбивство школяра в Прилуках: Денису погрожували 16-річні "мажори"

Вбивство школяра Дениса Чаленко в Прилуках (фото: колаж РБК-Україна)

У Прилуках шоляр загинув під колесами потяга, але рідні вважають, що його вбили

У вівторок, 29 жовтня, у Прилуках Чернігівської області на залізничних коліях знайшли тіло 14-річного школяра Дениса Чаленко. Поліція вважає, що це просто нещасний випадок, та батьки в це не вірять. До вбивства можуть бути причетні четверо 16-річних підлітків. За тиждень до вбивства він отримував повідомлення з погрозами. Про це повідомляє Gazeta.ua, посилаючись на слова місцевих жителів.

Хлопець пішов на заняття з боксу і повинен був незабаром повернутися, але батьки його так і не дочекалися. На телефон він не відповідав. У тому, що Денис загинув не від поїзда першими засумнівалися медики, які виявили на його тілі нехарактерні травми.

Вбивство школяра Дениса Чаленко в Прилуках (відео: YouTube/ТСН)

Хлопець загинув у темний час доби в п'яти кілометрах від будинку. При цьому батьки, коли шукали сина, виявили безліч плям крові в сотні метрів від його загибелі.

В крові було видно відбиток від взуття. Сліди привели до покинутої колії. Батьки показали це поліції, але правоохоронці не повірили їм. У поліції стверджують, що підтверджень того, що це вбивство у них немає.

Помічник машиніста заявив, що хлопець лежав на колії вже мертвий з гематомами. Поліція також пропонувала йому змінити свої показання і сказати, що хлопця все ж збив поїзд.

Вбивство школяра Дениса Чаленко в Прилуках (відео: YouTube/ТК Прилуки)

Анонімні джерела повідомили батькам хлопця, що їх син вступився за дівчину і його побили і зарізали четверо хлопців. Крім того, напередодні смерті він отримував погрози. Він показував батькам листування і фото хлопця, від якого йшли погрози.

За словами начальника Прилуцького відділу поліції Олександра Яцика, з хлопцем, з телефону якого надходили погрози, поліція провела бесіду. Він сказав, що не має ніякого відношення до загибелі Дениса. Тому його відпустили. Яцик пообіцяв розслідувати цю справу за тиждень. Якщо результатів не буде - піде у відставку.

Ходять чутки, що до цього злочину причетні діти чиновників, які працюють в судовій системі в Києві.