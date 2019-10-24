Спливли подробиці про серійного київського маніяка: він був артистом балету

Чоловік раніше танцював у балеті (Колаж РБК-Україна)

Лікар з психіатричної лікарні розповів подробиці про маніяка, який тримав у страху весь Київ

Київського маніяка, який нападав виключно на чоловіків, затримала поліція. Він орудував на Воскресенці і Райдужному. Зараз чоловік 1975 року народження відправлений на примусове обстеження в психіатричну лікарню, де він вже неодноразово бував. Співробітник медустанови розповів, як в лікарні персонал боїться Дмитра, адже в перший раз він потрапив сюди за вбивство, тоді він завдав жертві 19 ножових поранень. За словами медперсоналу, цей пацієнт дуже небезпечний, в його палату бояться заходити по одному, пишуть "Факти".

"Ми не дуже раді, що Діма буде знову у нас. Він дуже небезпечний. З вигляду не скажеш, що Дмитро може вбити, але іноді він стає абсолютно неадекватним", - розповів співробітник психлікарні.

Серійний маніяк Дмитро Кулешов (фото: facebook.com/KyivOperativ)

До речі, через особливу неадекватність маніяк у психлікарні буде під цілодобовою охороною.

Також цікаві подробиці про серійного маніяка розповіла його сусідка по будинку Ірина. За її словами, вона знала, що раніше його виписали з "психушки", але вів він себе дуже позитивно, не привертав увагу. У Дмитра була сім'я - дружина і дочка.

"Дружина, донька. Але дружина розійшлася з ним після того, як дізналася про вчинене ним вбивство. А взагалі, ви знаєте, що Дмитро сам з інтелігентної родини? Його мама — хореограф. Та й сам він в молодості був артистом балету. Я не розумію, що з ним таке могло статися. Він був дуже творчою особистістю. Любив фотографувати, навіть, здається, добре малював. Перед тим як вчинити вбивство, був охоронцем у якогось політика", - зізналася сусідка.

До речі, захист Дмитра наполягає на його невинності, мовляв, жертви не бачили обличчя нападника, а впізнали тільки окуляри, що не є повним доказом провини. Відзначимо, що в квартирі Дмитра поліція знайшла ніж, який і став головним доказом у справі.