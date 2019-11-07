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Загадкова трагедія: під Черкасами знайшли цілу сім'ю в несвідомому стані

STYLERЖиття    07.11.2019 - 16:20
Загадкова трагедія: під Черкасами знайшли цілу сім'ю в несвідомому стані
Під Черкасами загинула шестирічна дитина (Колаж РБК-Україна)

Родич виявив дорослих в несвідомому стані і загиблу дитину

У Черкаській області, в одній квартирі знайшли всю сім'ю в несвідомому стані. Батьки ще дихали, а їх 6-річного сина врятувати вже не вдалося. Деталі трагедії розповіли у сюжеті "Надзвичайних новин".

Напередодні ввечері молода сім'я приймала гостей, а вже рано вранці господар будинку зателефонував своєму другові і попросив привезти ліки, так як всім дуже погано.

"Каже, що погано, отруїлися, напевно. Все, я зібрав рюкзак і пішов. Малий лежав і дивився телевізор біля нього в спальні. Це було близько 10:00. Через півтори години я приїхав, привіз, після цього я їх не бачив", - розповів Олег, друг сім'ї.

Ввечері в квартиру приїхав дідусь, який сильно хвилювався. Він не міг додзвонитися рідним і поїхав перевірити, чи все в порядку. Він і виявив все сімейство. Батько з сином лежали без свідомості в спальні на ліжку, мама – у ванній. Дорослих в дуже важкому стані забрали в лікарню, а хлопчика, на жаль, врятувати вже не вдалося.

"На жаль, дитині допомога вже не знадобилася. Батько без свідомості і мати в свідомості, але в дуже важкому стані", - розповів лікар швидкої допомоги Олег Мельник.

На даний момент справою займаються співробітники правоохоронних органів. Їм належить з'ясувати, що стало причиною смерті дитини і сильного отруєння батьків.

Сусіди вже висунули свої версії. Вони кажуть, що напередодні під час застілля, на столі були гриби, які могли стати причиною жахливого отруєння.

Крім того, не виключено, що причиною смерті хлопчика міг стати несправний газовий котел. Проте на місце трагедії викликали фахівців, які ніяких відхилень від норми не виявили.

В Черкаській області виявили всю сім'ю в несвідомому стані, дитина не вижила (Відео: YouTube/Надзвичайні новини)

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