Загадкова смертельна хвороба від вейпінга: хто в зоні ризику, симптоми

Супрун розповіла про хвороби, пов'язані з вейпінгом (Фото: колаж РБК-Україна)

Супрун розповіла про продовження епідемії небезпечних хвороб, пов'язаних із курінням електронних сигарет

Уляна Супрун розповіла про ризики важких хвороб легенів, викликаних вейпінгом. На сьогодні зафіксовано вже сім летальних випадків серед курців електронних сигарет - і це за один місяць. Колишня керівниця МОЗ України на своїй сторінці в Facebook докладно описала симптоми захворювань і дала поради, на що потрібно звернути увагу любителям "випускати пар".

Згідно із проаналізованими даними, зібраними CDC та іншими організаціями охорони здоров'я (373 з 530 випадків), хвороба вражає в основному чоловіків (72%). Середній вік хворих від 18 до 34 років (67%). Серед пацієнтів досить багато людей молодших за 18 років.

Супрун зазначила, що досі невідомо, що саме стало причиною цієї хвороби, але її пов'язують з курінням електронних девайсів.

Супрун розповіла про хвороби, пов'язані з вейпінгом (Ілюстративне фото: pxhere.com)

Пацієнти звертаються із скаргами на сухий кашель, біль у грудях, задишку, біль в животі, нудоту і блювоту. Також у деяких спостерігається підвищення температури, біль у тілі та інтенсивне потовиділення вночі. Всі вони мають серйозні ураження легень.

Супрун розповіла, що в деяких випадках під час лікування пацієнти відчувають поліпшення вже через 5-7 днів, але більш тяжкі випадки потребують лікування в реанімації.

Аналіз рідин та самих девайсів також поки не дає чіткої картини, що саме може бути причиною хвороби. У ході розслідування не було виявлено жодного конкретного пристрою, речовин для куріння, заправок чи картриджів, що пов’язані з усіма цими випадками.

Електронні сигарети нагрівають рідину, утворюючи аерозоль, який вдихають у легені. Зазвичай він містить нікотин з добавками. Також він може містити тетрагідроканабінол (ТГК) - психоактивний інгредієнт канабісу, змішаного з розчинниками, ароматизаторами та іншими хімічними речовинами.

Супрун розповіла про хвороби, пов'язані з вейпінгом (Ілюстративне фото: pxhere.com)

Треба сказати, що пацієнти вдихали не тільки нікотин, але і речовини ТГК. Деякі повідомили про вживання нікотину і ТГК. Частина пацієнтів - тільки про вживання нікотину.

Як розповіла Супрун, результати діагностики легких пацієнтів виглядають як серйозна вірусна або бактеріальна пневмонія, але тести не підтверджують наявність цих хвороб.

"Доказів інфекційного походження травм легень також не знайдено. Тому вчені схильні вважати, що ці травми можуть мати хімічне походження", - написала вона.

Крім того, під час проведення діагностики пацієнтів виявили наявність аномальних імунних клітин в легенях, що містять численні маслянисті крапельки, які називаються ліпідними макрофагами. Вони можуть бути маркером рідкісної форми пневмонії, відомої як ліпоїдна пневмонія.

Дослідники випадків хвороби також не виключають можливості, що вона може бути викликана саме вмістом рідини, що вдихається.

Потенційно на ринку електронних сигарет і заправок можуть існувати фальсифікати, що містять невідомі компоненти, які продаються нелегально, зазначила Супрун. При нагріванні вони здатні утворювати нові сполуки, які можуть бути шкідливими.

CDC розробило рекомендації для людей, медичних працівників і департаментів охорони здоров'я.

Людей, що використовують електронні пристрої для куріння чи вейпи, в разі наявності симптомів (кашлю, болю у грудях чи животі, нудоти, блювання), одразу повідомити про це свого лікаря. Та не купувати ці пристрої чи наповнювачі на вулиці або в інтернеті, та нічого самостійно не додавати до речовин для вдихання.

Також Супрун звернув увагу, що жодної безпечної альтернативи сигаретам не існує.

Супрун розповіла про хвороби, пов'язані з вейпінгом (Фото: facebook.com/ulanasuprun)

Як повідомлялося, раніше Уляна Супрун пояснила цінувальникам куріння кальянів, які вважають їх більш безпечними за сигарети, що кальяни несуть навіть більшу небезпеку, ніж куріння.