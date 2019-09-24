Загадочная смертельная болезнь от вейпинга: кто в зоне риска, симптомы

Супрун рассказала о болезнях, связанных с вейпингом (Фото: коллаж РБК-Украина)

Супрун рассказала про продолжение эпидемии опасных болезней, связанных с курением электронных сигарет

Уляна Супрун рассказала про риски тяжелых болезней легких, вызванных вейпингом. На сегодня зафиксировано уже семь летальных случаев среди курильщиков электронных сигарет - и это за один месяц. Бывшая руководительница Минздрава Украины на своей странице в Facebook подробно описала симптомы заболеваний и дала советы, на что нужно обратить внимание любителям "выпускать пар".

Согласно проанализированным данным, собранным CDC и другими организациями здравоохранения (373 с 530 случаев), болезнь поражает в основном мужчин (72%). Средний возраст больных от 18 до 34 лет (67%). Среди пациентов достаточно много людей младше 18 лет.

Супрун отметила, что до сих пор неизвестно, что именно послужило причиной этой болезни, но ее напрямую связывают с курением электронных девайсов.

Супрун рассказала о болезнях, связанных с вейпингом (Иллюстративное фото: pxhere.com)

Пациенты обращаются с жалобами на сухой кашель, боль в груди, одышку, боль в животе, тошноту и рвоту. Также у некоторых наблюдается повышение температуры, боль в теле и интенсивное потоотделение ночью. Все они имеют серьезные поражения легких.

Супрун рассказала, что в некоторых случаях во время лечения пациенты чувствуют улучшение уже через 5-7 дней, но более тяжелые случаи требуют лечения в реанимации.

Анализ жидкостей и самых девайсов также пока не дает четкой картины, что именно может быть причиной болезни. В ходе расследования не было выявлено ни одного конкретного устройства, веществ для курения, заправок или картриджей, связанные со всеми этими случаями.

Электронные сигареты нагревают жидкость, образуя аэрозоль, который вдыхают в легкие. Обычно он содержит никотин с добавками. Также он может содержать тетрагидроканнабинол (ТГК) - психоактивное ингредиент каннабиса, смешанного с растворителями, ароматизаторами и другими химическими веществами.

Супрун рассказала о болезнях, связанных с вейпингом (Иллюстративное фото: pxhere.com)

Нужно сказать, что пациенты вдыхали не только никотин, но и вещества ТГК. Некоторые сообщили об употреблении никотина и ТГК. Часть пациентов - только об употреблении никотина.

Как рассказала Супрун, результаты диагностики легких пациентов выглядят как серьезная вирусная или бактериальная пневмония, но тесты не подтверждают наличие этих болезней.

"Доказательств инфекционного происхождения травм легких также не найдены. Поэтому ученые склонны считать, что эти травмы могут иметь химическое происхождение", - написала она.

Кроме того, во время проведения диагностики пациентов выявили наличие аномальных иммунных клеток в легких, содержащих многочисленные маслянистые капельки, которые называются липидными макрофагами. Они могут быть маркером редкой формы пневмонии, известной как липоидного пневмония.

Исследователи случаев болезни также не исключают возможности, что она может быть вызвана именно содержанием вдыхаемой жидкости.

Потенциально на рынке электронных сигарет и заправок могут существовать фальсификаты, содержащие неизвестные компоненты, которые продаются нелегально, отметила Супрун. При нагревании они способны образовывать новые соединения, которые могут быть вредными.

CDC разработало рекомендации для людей, медицинских работников и департаментов здравоохранения.

Людям, использующим электронные устройства для курения или вейпы, в случае наличия симптомов (кашля, боли в груди или животе, тошнота, рвота) нужно сразу сообщить об этом своему врачу. И не покупать эти устройства или наполнители на улице или в интернете, и ничего самостоятельно не добавлять к веществам для вдыхания.

Также Супрун обратил внимание, что никакой безопасной альтернативы сигаретам не существует.

Супрун рассказала о болезнях, связанных с вейпингом (Фото: facebook.com/ulanasuprun)

Как сообщалось, ранее Уляна Супрун объяснила любителям курения кальянов, которые считают их более безопасными, чем сигареты, что кальяны несут даже большую опасность, чем курение.