Задовбало! Повалій обурилася, чому їй не можна співати на батьківщині

Таїсія Повалій, яка обіцяла повернутися з РФ і дати концерт в Україні, обурилася тим, що їй не дозволять співати на батьківщині. Співачка написала гнівний пост на сторінці в Instagram, де почала захищати себе. За її словами, у Крим вона не їздила, а на гастролі вона не "тікає", а виїжджає. Також опальна виконавиця вважає, що вона не порушила жодного закону України.

"Задовбала суцільна брехня навколо моєї персони! Відповідаю ще раз! У Криму не була! Кримчан з Днем Росії не вітала! Подумайте, мене б не впустили в Україну, де я живу все п'ять років! На гастролі не "тікаю", а виїжджаю! Жоден закон я не порушувала! І не розумію, чому мені, громадянці України, Народній артистці України, не можна співати на батьківщині Не хочеться витрачати дорогоцінний час на суди, а доведеться", - написала Повалій

Шанувальники співачки неоднозначно відреагували на її пост. Люди написали співачці, що якщо їй добре в Росії, то і не треба повертатися в Україну. А ось деякі вважають, що нічого такого немає в тому, що людина їздить виступати в Росію.

А навіщо вам Україна? Вам же нормально живеться в Росії. Ось і живіть там.

Як ви злякалися, як кричите "кримчан з днем Росії не вітала", тьфу, противно.

А чого в Криму не співаєте ?????? Чим Крим Вам не догодив?????

Крик душі!!! Я не розумію, чому, наприклад, в Німеччину виступати з концертами можна (хоча ця країна стільки горя принесла слов'янського народу під час ВВВ), а в Росію не можна!? Ну поїхав артист в Крим, і що при цьому зміниться?

Скріншот коментарів (instagram.com/tpovaliyofficial)

Як ми раніше писали, в мережі почалося обурення, коли українці дізналися, що Таїсія Повалій збирається дати концерт у Києві.

Також ми писали про те, що Таїсія Повалій сильно змінилася після пластичних операцій і злякала киян.