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Дупа світу: легендарний хокеїст висловився про Росію

STYLERЖиття    19.06.2019 - 10:42
Дупа світу: легендарний хокеїст висловився про Росію
Ті Джей Гальярді сказав, що Росія - це "дупа світу" (колаж РБК-Україна)

Хокеїст Ті Джей Гальярді згадав, як відчував себе зомбі в Росії

Знаменитий канадсько-американський хокеїст Ті Джей Гальярді назвав російське місто Нижньокамськ, за команду якого він виступав деякий час, "дупою світу". Також спортсмен в подкасті Spittin' Chiclets зізнався, що відчував себе в Росії "зомбі".

"Нижньокамськ - місто, про яке ніхто ніколи не чув. Воно точно входить у трійку головних дірок КХЛ (Континентальної хокейної ліги - ред.)... Я відправив дружину додому і поїхав туди на два місяці один. Я в такій дупі світу не був ніколи! Все російською. Тренер говорить російською, тренування проходять російською. Відчуваєш себе зомбі" - сказав 31-річний Гальярді.

Дупа світу: легендарний хокеїст висловився про Росію

Ті Джей Гальярді (фото: twitter.com/khl_eng)

Крім того, хокеїст поскаржився на жахливе медичне обслуговування як в команді, так і в російському місті вцілому. Одного разу місцеві медики занесли спортсмену інфекцію в стегно.

"Там була жахлива лікарня, як з 1940-х. Я пам'ятаю, як іду до генерального менеджера, а він мені говорить, мовляв або проходь обстеження тут, або їдь в Москву (відстань від Нижньокамська до столиці РФ становить близько 1000 км - ред.) за свій рахунок. Ну я і поїхав. Як потім мені сказали, через укол мені занесли в стегно сильну інфекцію. Так що я ще проходив курс антибіотиків", - зазначив Гальярди.

Також американець висловився про власника клубу, назвавши його "типовим рускім" - власник заводу, оточений охоронцями, розкидає гроші на право і на ліво. До слова, лише висока зарплата втримала Гальярді в Нижньокамську аж на два місяці.

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